Reus amplía cinco días más la suspensión de la ZBE por las incidencias en Rodalies

El Ayuntamiento de Reus ha acordado ampliar la desactivación temporal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entre los días 26 y 30 de enero para facilitar la movilidad de la ciudadanía ante las incidencias registradas al servicio de Rodalies. La decisión responde nuevamente a una solicitud del Gobierno de la Generalitat dirigida a los municipios con ZBE activa.

Los 5 días se suman a los ya anunciados (21, 22 y 23 de enero) y tendrán la misma consideración que un día festivo en el contexto noprmatiu de la ZBE de Reus. En consecuencia, los 8 días no computarán a los efectos del número máximo d'accesos anuales previstos (24) en la zona de bajas emisiones sin necesidades de autorización para todos los vehículos de residentes a fuera de Reus o que no pagan el impuesto de vehículos en la ciudad afectados por limitaciones previstas a la ordenanza que regula la ZBE.

El horario de la ZBE de Reus es los días trabajos, de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00h. Los festivos y fines de semana, el acceso a la zona delimitada es libre.

El Gobierno de la Generalitat ha instado en los municipios con ZBE a que apliquen con carácter inminente las excepciones y autorizaciones previstas a sus ordenanzas municipales de ZBE, así como los mecanismos de flexibilidad contemplados en la normativa vigente, para permitir la entrada y salida de todos los vehículos que lo tienen limitado.