Los viajes con los autobuses urbanos de Reus han crecido un 75% entre el 2022 y el 2025

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Cada día más gente sube a los autobuses urbanos de Reus. Si el año 2022 se registraron 2,13 millones de viajes, el pasado 2025 se cerró con 3,73 millones. El incremento ha sido del 75,12% en sólo tres años. «Entendemos que este aumento sostenido puede continuar y, por lo tanto, Reus Transport tiene que estar preparada para asumir este crecimiento que no es un problema, sino una muy buena noticia», apuntó la presidenta de la empresa municipal, Marina Berasategui.

Les líneas 10 (barrio Montserrat-barri Gaudí), 11 (barrio Montserrat-Oques-Llibertat), 20 (Hospital-Immaculada) y 60 (Hospital-Oques) concentran cerca del 89% del total de pasajeros, un factor que el Ayuntamiento considera que evidencia la necesidad de ampliar la flota, con el fin de garantizar un servicio cómodo y fiable. Por todo ello, Berasategui anunció la adquisición de cuatro nuevos autobuses híbridos, que permitirá llegar a la veintena de vehículos disponibles y, de esta manera, reforzar el servicio y las frecuencias de paso y avanzar en materia de movilidad sostenible y eficiente.

Los nuevos ejemplares se priorizarán para el refuerzo del transporte escolar y, en concreto, de los alumnos de instituto, si bien también se utilizarán en las líneas con más pasajeros. La presidenta de Reus Transport subrayó que «nos centramos en un colectivo de 8.400 estudiantes y nuestro objetivo es ir a darles la mejor solución posible y que se adapten a mejorar los hábitos de movilidad respecto de los que se están registrando ahora mismo». «Sobre todo en públicos jóvenes es donde tenemos que garantizar el servicio y que seamos una opción más que fiable y preferente de estos 8.400 alumnos que se mueven por nuestra ciudad para ir a sus centros educativos», comentó Berasategui. «Se tiene que hacer bien y eso revertirá en menos coches en horas punta», añadió.

Asimismo, los nuevos buses garantizarán una reorganización de las líneas más tensionadas para ganar en eficiencia, fiabilidad y puntualidad, mediante el refuerzo de frecuencias o la ampliación de horarios en momentos determinados del año. «No es un cambio de dibujo de las rutas, sino un refuerzo al servicio», aclaró la concejala.

Bus x tu

Por otra parte, Berasategui adelantó que «próximamente» se detallará cómo avanza la incorporación de cuatro minibuses eléctricos para el servicio de autobús a demanda, el Bus x tu, para llegar a la globalidad de la ciudad, tanto las áreas residenciales y las urbanizaciones de la periferia como los centros de actividad y trabajo.

Bonificación

Asimismo, la empresa municipal mantendrá la bonificación del 50% de los títulos de transporte, una medida que permite conservar los precios del 2025. La mayor parte estará financiada por el Ayuntamiento de Reus y el resto, por el Estado. Para el 2026, el Gobierno central compensará directamente los consistorios por el menoscabo derivado del descuento del 50% para los jóvenes y el 20% para los otros usuarios. La política de mantenimiento de bonificaciones queda alineada también con la decisión de la ATM del Camp de Tarragona, que igualmente mantendrá los descuentos actuales.

A pesar de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el pasado diciembre, Berasategui analizó que el crecimiento sostenido proviene «de hace más de tres años».