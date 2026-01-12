Reus estrena un nuevo punto para tramitar la tarjeta T-16

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Reus ya dispone de un nuevo punto de tramitación para la tarjeta T-16, gracias al convenio entre el ATM del Camp de Tarragona y el Ayuntamiento. El Casal de Joves la Palma será el espacio de referencia para recoger, gestionar y resolver incidencias relacionadas con esta tarjeta, con el objetivo de ofrecer un servicio próximo y eficiente.

La tarjeta T-16 permite viajar gratuitamente en el transporte público integrado del Campo de Tarragona hasta los 16 años, contribuyendo a fomentar la movilidad sostenible y reducir el uso del vehículo privado. Este servicio refuerza el compromiso del ATM con la accesibilidad, la cohesión social y la sostenibilidad.