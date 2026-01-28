El plan 'Barri a barri' de Reus se reanuda el próximo 2 de febrero ampliado

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus reanuda el 2 de febrero el Barri a barri, el plan integral, intensivo y coordinado de mantenimiento de la vía pública. Y lo hace con la incorporación de nuevos servicios y la mejora de la coordinación para ganar en eficiencia y efectividad y minimizar las molestias a la ciudadanía.

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública, afirma que «Barri a barri es una respuesta integral a las necesidades de la ciudad; una actuación intensiva a partir de la coordinación de todos los servicios municipales que intervienen en el mantenimiento de la vía pública para hacer de Reus una ciudad más limpia, más verde y más amable».

Como novedad de este año, el Plan incorpora la colaboración de la empresa Reus Transport, que se suma a las actuaciones de mejora y mantenimiento del espacio público. En este sentido, Reus Transport asumirá tareas de limpieza y mantenimiento de las marquesinas de transporte público, la renovación de la cartelería informativa y otras actuaciones que se consideren necesarias para garantizar un mejor estado y funcionalidad de estos elementos, contribuyendo así a la dignificación del espacio público y a la mejora del día a día de los barrios de Reus.

Igualmente, en el ámbito de ciudad verde, el plan de mantenimiento añade las tareas de plantación de vegetación; mientras que se ha mejorado la coordinación entre los trabajos de poda y de limpieza para hacerlos coincidir y reducir molestias al vecindario.

Barri a barri cerró el primer año de servicio con un total de 4.500 actuaciones realizadas. Les actuaciones se van realizado en 41 barrios de la ciudad, lo que supone una media de 110 actuaciones por barrio. De las 4.500 actuaciones hechas: 1.766 son de limpieza, 883 de espacio público, 1.231 de espacio verde y aguas 620.

Barrio en barrio se enmarca en el Plan Reus 10 de acciones municipales relacionadas con la mejora de la vía pública y la sostenibilidad en los barrios para promover la mejora e impulso de diferentes barrios de la ciudad.