Reus cambia la fecha de la prueba por las plazas de auxiliar administrativo al 11 de abril

El Ayuntamiento de Reus ha modificado la fecha prevista por la prueba escrita para la selección de 36 plazas de auxiliar administrativo, visto el elevado número de personas presentadas, unas 733. Aunque estaba previsto para el 16 de febrero en dos turnos consecutivos, finalmente la primera prueba se llevará a cabo a las 9 horas del sábado 11 de abril de 2026 en Feria Reus Centro de Ferias y Convenciones, en unidad de acto, tal como recoge el decreto emitido desde el Área de Servicios Generales, Hacienda y Buen Gobierno.

Según explican fuentes del consistorio, el número de participantes ha supuesto dificultades para disponer de un espacio con el número de mesas y sillas adecuadas para llevar a cabo la prueba. Como en cualquier prueba de estas características, los interesados se tendrán que presentar con el DNI y bolígrafo con el fin de iniciar el proceso selectivo. El cambio llega después de que desde CSIF se presentara un recurso contra el Edicto 269/2025 del 13 de enero de 2026. En este se expresaba que la prueba sería en dos turnos, hecho que desde el sindicato consideraban un error, ya que daba ventaja a los participantes del segundo turno.