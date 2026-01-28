Les obras de reforma del parking de Alcalde Joan Bertran empezarán el mes de febrero

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Más de un año después de la clausura del parking de Alcalde Joan Bertran por un supuesto «riesgo de colapso estructural» finalmente los vecinos empiezan a ver la luz al final del túnel y las obras de reforma se espera que empiecen este mes de febrero. Según han explicado desde la comunidad de propietarios del paseo de delgaducho de los números 27, 29 y 31, las 276 personas afectadas por la situación podrán volver a utilizar el parking soterrado después de unas obras que tendrían que durar entre 5 y 6 meses. Aunque no ha trascendido la cuantía detrás de la actuación ni detalles técnicos, desde la comunidad apuntan que la cifra es elevada y que se pagará íntegramente con fuentes propios entre todos los vecinos. Según confirman desde el consistorio, la comunidad ha recibido ya la licencia de obras.

«Se trata de una obra de gran envergadura, pero los vecinos ya estamos hartos de esperar y lo único que deseamos es poder volver a utilizar el parking», apunta al presidente de la comunidad, Josep García. Desde la clausura del espacio el mes de agosto de 2024, los vecinos «se han tenido que buscar la vida». «Hay vecinos que tienen que pagar abonos por una plaza pública a la Pastorcilla o hay vecinos de edad avanzada que se les ha complicado mucho la vida a raíz del cierre del parking», explica García.

Cierre forzado

Ahora bien, un cierre el cual el presidente de la comunidad critica, ya que «todavía no nos han justificado que realmente haya un riesgo de colapso». La anterior junta en la actual, la cual se decidió hacer fuera de manera unánime en septiembre de 2024 en asamblea, pidió a un arquitecto que hiciera un informe del estado del parking. Los resultados de este arquitecto fueron que, supuestamente, existía un riesgo de colapso estructural que puso en conocimiento en el Ayuntamiento de Reus. En aquel momento el consistorio reclamó a la junta de entonces que solucionara una serie de cuestiones, en las cuales no dio respuesta y, como consecuencia, se procedió al cierre del parking.

El parking se cerró en agosto de 2024 por supuesto riesgo de derrumbe

Según explica García, los estudios pedidos por la junta actual y llevados a cabo por parte de 7 arquitectos diferentes «no demuestran que haya riesgo de que se hunda el parking». «Es verdad, es un parking con más de 50 años y hay una serie de filtraciones y cuestiones a resolver, por eso hacemos la reforma, pero no hablamos en ningún caso de que se tenga que cerrar todo el parking porque puede caer en cualquier momento», asevera. Por este motivo, critica que por parte del Ayuntamiento se haya mantenido un cierre total durante este tiempo mientras se trabajaba en la solución: No hemos visto por ningún sitio un informe que demostrara que estaba justificado este cierre total. Quizás se podría haber limitado el acceso o sólo cerrar unas plazas concretas, pero no todo el parking». Así y todo, García comenta que a estas alturas «lo único que queremos es volver a utilizar el parking. No nos gusta nada como se ha gestionado todo, ni por parte de la anterior junta ni del Ayuntamiento, pero la prioridad es reabrir el parking».