El centro de Reus suma ya once puntos de recogida de basura con islas emergentes

El Ayuntamiento de Reus anunció hace una semana la incorporación de tres nuevas islas emergentes en la plaza del Baluarte, en el arrabal de Santa Anna y en la calle del Hospital, que sustituyen los contenedores soterrados. De esta manera, la ciudad suma ya once puntos de recogida de basura de islas emergentes, el cual es un sistema que consiste en remolques de recogida selectiva que sólo se instalan en franjas horarias concretas, de 19 a 23 horas. En concreto, para lanzamiento de residuos de papel y cartón, orgánica, vidrio, resto y envases actualmente hay disponible en la plaza del Teatro, calles de la Prisión, el Hospital, Llovera, Sant Llorenç, Salvador Espriu, Boule, en la placita de los Tesoreros y la travesía de Sant Antoni. Con respecto a islas con posibilidad de tirar también el aceite usado y textil están en la plaza del Baluarte y a arrabal Santa Anna. Al mismo tiempo, la incorporación de estos nuevos puntos ha comportado la eliminación de los contenedores soterrados del arrabal del Pañol.

Con el fin de acompañar esta expansión de este nuevo modelo de recogida de basura se ha puesto en marcha una campaña informativa que se alargará hasta este 30 de enero con un equipo de seis educadores ambientales que resolverán las dudas de este nuevo sistema y acompañarán a la ciudadanía en el cambio de modelo Los puntos informativos están activos del lunes al viernes en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Por otro lado, los informadores también velarán por explicar la normativa de uso de las islas emergentes, detectar posibles usos incorrectos y elaborar una recopilación de las incidencias, quejas y propuestas en torno al sistema. El objetivo de las islas emergentes es proponer una alternativa al sistema de contenedores soterrados, especialmente en la zona centro de la ciudad, donde las dificultades técnicas, de mantenimiento y de uso hacen necesario un nuevo modelo más eficiente y adaptable al entorno urbano.

El concejal del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Reus, Daniel Rubio, subrayó que se trata de un nuevo sistema «que sabemos que funciona y que, además, nos ha reducido el impacto visual, los malos olores y la molestia en el centro.» Por su parte, el edil de Vía Pública del Ayuntamiento de Reus, Daniel Marcos, apuntó que las islas emergentes que hay activas han generado «un efecto muy positivo», también en términos del índice de recogida selectiva. «Eso, además, hace que tengamos puntos mucho más nietos y un impacto en la vía pública reducido por esta isla que aterriza en un horario mucho concreto», valoró a Marcos. Una de las últimas experiencias al aplicarse una isla emergente fue en la calle de Salvador Espriu, que se incorporó hace un año. «Ha tenido una buena aceptación por parte de los comercios y residentes», comentó Rubio, como en muestra que el modelo ha llegado para quedarse.

Reus trabaja para conseguir mejorar los índice de recogida selectiva

Recogida selectiva

Por otro lado, el Ayuntamiento de Reus está inmerso en la lucha para conseguir aumentar el índice de recogida selectiva, actualmente por debajo del 50% y lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea. Por este motivo, desde el consistorio se han implementado varios sistemas de recogida de basura en varias zonas de la ciudad. El primer cuatrimestre del año 2025 se instaló el sistema de recogida puerta a puerta en el barrio Montserrat, que permitió disparar el porcentaje de un 20% a un 85% en aquella zona. Una medida, sin embargo, que Rubio señaló que es «cara» y sólo viable en áreas concretas y, por este motivo, su posible crecimiento futuro estará acotado según unos criterios.

Por otro lado, también se implementó el sistema de recogida de basura con contenedores inteligentes en las urbanizaciones de Sant Joan, Blancafort, Mas Carpa y Xalets Quintana y continúa el fomento del uso de los centros de reciclaje con el descuento de la tasa de la basura por aportaciones, con un máximo de 20 euros. «Reus tiene todos los sistemas de recogida y, si mañana las bolsas de basura se recogieran con drones, Reus sería una de las primeras ciudades que tendría, porque nos gusta innovar y saber la realidad de un sistema,» reivindicó. «Los sistemas que estamos probando sabemos que funcionan, que la gente los acoge de manera correcta y, por lo tanto, tenemos que evolucionarles», añadió el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad.