MaserGrup presenta un nuevo libro dedicado a los 111 años de trayectoria empresarial de Vermuts Miró

El vermú ha sido durante los últimos tiempos el símbolo espirituoso de la ciudad de Reus y uno de sus símbolos a la hora de darse a conocer de puertas a fuera. Eso ha estado gracias esencialmente en aquellas marcas históricas que hace una buena pila de años trabajan para ofrecer un producto excelente. Dentro de esta historia es imprescindible tener en cuenta Vermuts Miró, que el año pasado celebró los 111 años. Por este motivo, desde MaserGrup y de la mano de la historiadora Isabel Martínez publican el libro Vermuts Miró y la historia del vermú en Reus.

La obra recoge la historia de la prestigiosa marca de vermúes desde sus antecedentes durante la segunda mitad del siglo XIX hasta el año 2025. La autora del libro y encargada de recopilar toda la información necesaria remarca la importancia de haber editado este libro por parte de la dirección: «Creo que es un acierto proponerse investigar los origens con el objetivo de evitar perder la identidad. La memoria que tenemos recogida en este volumen tiene que servir como palanca de futuro para que el legado continúe vivo». La historia de Vermuts Miró, a pesar de que vinculada a Reus estrechamente con Reus, tiene sus orígenes más allá de la comarca del Baix Camp, concretamente, en «la bodega de un médico del Priorat», Emilio Miró Olivé, en la población de Cornudella del Montsant. Ahora bien, como bien apunta la historiadora, el libro permite conocer a los nombres principales detrás la trayectoria y los hitos conseguidos por la empresa como Emili Miró Salvat, entre otros.

La investigación ha contado con una amplia recopilación bibliográfica de diferentes archivos y fuentes bibliográficas, pero también con el testimonio y entrevistas a una decena de personas estrechamente relacionadas con la empresa o con la familia Miró. Es el caso de Carles Prats, uno de los últimos gerentes de la marca, o el exalcalde de Cornudella del Montsant, Salvador Salvadó.

Al mismo tiempo, el libro pone de manifiesto otros puntos históricos relevantes no tan sólo para la marca, sino para el sector del vermú. Por ejemplo, en el papel que tuvo para hacer rejuvenecer la imagen ante la población el consumo del vermú de cara a la década de 2010. Finalmente, también aborda el año 2020, fecha clave por la adquisición de Vermuts Miró por parte de MaserGrup, que ha protagonizado un proceso de expansión comercial que ha situado en la empresa como principal productor de vermú en el Estado. Un crecimiento que, según valora la directora de Vermuts Miró, a Montserrat Caelles, no habría sido posible sin respetar la esencia y raíces que definen en la marca.

El libro se puede adquirir a un precio de 15 euros en las librerías Galatea, Gaudí y Abacus. Los beneficios de la venta de los ejemplares se destinarán íntegramente a proyectos de investigación relacionados con el sector del vermú. «Como el libro pretende aportar en el mundo del vermú, queremos destinar estos beneficios a proyectos, que todavía tenemos que decidir, para la mejora del sector del vermú», afirma Caelles.

Biblioteca MaserGrup

Este libro supone también el inicio de la nueva colección Biblioteca MaserGrup de Historia Empresarial, con la intención de preservar y dar a conocer el patrimonio histórico empresarial del territorio, evitando que sus historias queden en el olvido. Según asegura la directora de Vermuts Miró, se espera que el siguiente volumen se publique el próximo año.