INFRAESTRUCTURAS
Las inversiones que prevé Rodalies en Tarragona hasta el 2030: nuevas estaciones y grandes remodelaciones
El plan prevé elevar la inversión hasta los 8.037 millones de euros, un 26% más respecto al plan vigente
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, anunciaron el martes por la noche la actualización del plan de Rodalies 2020-2030. Este prevé elevar la inversión hasta los 8.037 millones de euros, un 26% más y 1.691 millones extra respecto al plan vigente.
El nuevo plan incrementa sustancialmente los recursos destinados al mantenimiento y seguridad de la red vial, que ha vivido una semana de caos a raíz de detectar puntos inseguros. La partida doblará la cifra prevista inicialmente y pasará a los 2.243 millones de euros.
El plan incorpora un séptimo programa nuevo de vías de estacionamiento y de talleres valorado en 637 millones, para afrontar el incremento de la flota en 53 nuevos trenes.
En total se prevén un total de 287 nuevas actuaciones encaminadas a garantizar «las condiciones óptimas de la infraestructura», desde túneles, vías, trincheras, puentes, viaductos, terraplenes y taludes hasta sistemas de seguridad, telecomunicaciones y energía.
Estas son las principales inversiones previstas del 2026 al 2030, con algunos puntos nuevos, otros que ya tienen el proyecto redactado y otros que están en marcha desde hace años, pero que también contarán con partidas presupuestarias durante estos cinco años:
Mantenimiento y reposición de activos
- Obras en los túneles del Garraf, túnel de l'Argentera (tramo Mora la Nova-Reus), túneles del collado de Tosses.
- Puente sobre el río Besòs en Sant Adrià de Besòs y puentes de Sant Miquel de Fluvià y viaducto de Girona.
- Tratamiento de desmontes y terraplenes en todas las líneas.
- Renovación de la vía Figueres - Portbou.
- Renovación de desvíos de bifurcación en el tramo de la Estación de Francia - Bifurcación Aragón.
- Nuevas subestaciones en Girona, Figueres, la Garriga, Sabadell, Cornellà de Llobregat, Riudecanyes, Flaçà, Vila-seca, Molins de Rei y Torredembarra.
- Proyecto constructivo de las instalaciones de señalización en los tramos Ametlla de Mar - Camp de Tarragona y Arenys de Mar - Maçanet-Massanes.
- Proyecto constructivo y de ejecución de las obras para la renovación de las instalaciones de seguridad de la estación de Alcover.
- Proyecto constructivo y de ejecución de las obras de renovación de los enclaves de Almacelles, Raimat, Juneda, Montblanc y Vilaverd.
- Proyecto constructivo y de ejecución de las obras de instalación del bloqueo automático banalizado en el tramo Figueres - Portbou.
- Supresión del pasos a nivel de Mollerussa, la Llagosta y Flaçà.
Nuevas estaciones y grandes remodelaciones
- Mejoras de accesibilidad en estaciones de Renfe y construcción de andenes de 200 m de longitud por el aumento de la capacidad de la estación.
- Mejoras de accesibilidad y supresión de pasos entre andenes en estaciones de Adif y adaptación de las estaciones de la R16 al ancho variable.
- Construcción de dos intercambiadores entre la línea R8 y los FGC en el Hospital General y en Volpelleres
- Remodelación de la estación de Sants
- Estación de la Sagrera
- Estación Intermodal del Camp de Tarragona.
- Estación del Circuito de Cataluña Montmeló
- Estación de Reus Bellissens
- Estación de Sant Feliu de Llobregat
- Estación de Parets del Vallès
- Estación de Montcada Bifurcación
Actuaciones para el aumento de la capacidad
- Desdoblamiento Parets - la Garriga
- Desdoblamiento Vic - Centelles
- Desdoblamiento Montcada Bifurcación - Parets
- Desdoblamiento la Garriga - Centelles
- Duplicación de Vic
- Nuevo acceso al aeropuerto de Barcelona - el Prat
- Nuevo ramal entre la línea de Puigcerdà y el Corredor del Vallès
- Cuadruplicación de Castelldefels - el Prat
- Salto de moltó en Cerdanyola
- Nuevo ramal en el nudo de Vila-seca
Actuaciones para la integración urbana
- Integración en Montcada i Reixac
- Variante ferroviaria de Figueres
- Integración en Vilafranca del Penedès
- Integración en l'Hospitalet de Llobregat
- Integración en Sant Feliu de Llobregat
- Planes de acción contra el ruido
- Adecuación del paso soterrado Mollet del Vallès – Sant Fost
- Remodelación de la estación de Montcada Bifurcación
- Remodelación de la estación de Castelldefels
Actuaciones para la implantación de sistemas de seguridad y telecomunicaciones
- Instalación de ERTMS Nivel 2
- Instalación de telecomunicaciones GSM-R
Actuaciones en vías de estacionamiento
- Vías de estacionamiento en Granollers, Mataró, Sant Celoni, Maçanet-Massanes, Sant Vicenç de Calders, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, la Estación de Francia, La Garriga y Martorell.
- Estaciones técnicas en el Prat de Llobregat y Terrassa Casa Boada.
Actuaciones en talleres
- Talleres en Ripoll, Granollers Centre, Manresa, Sant Vicenç de Calders, Vilanova i la Geltrú (fases 1 y 2) y Mataró.
Nuevos trenes
- 72 nuevas unidades 452 de 100 metros para Rodalies.
- 24 nuevas unidades 480 de 100 metros para Regionals.
- 14 unidades de 107 metros, de ancho variable S-121.
Mejora de atención al usuario
- Mejora de la información en tiempo real (en línea y presencial), de las incidencias y de la accesibilidad.
- Refuerzo de los canales de escucha activa e interacción con los usuarios.
- Consolidar la transformación digital en marcha, con la expansión de la T-movilidad y la renovación integral de los sistemas de venta y validación, entre otros.