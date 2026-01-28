Las inversiones que prevé Rodalies en Tarragona hasta el 2030: nuevas estaciones y grandes remodelaciones

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, anunciaron el martes por la noche la actualización del plan de Rodalies 2020-2030. Este prevé elevar la inversión hasta los 8.037 millones de euros, un 26% más y 1.691 millones extra respecto al plan vigente.

El nuevo plan incrementa sustancialmente los recursos destinados al mantenimiento y seguridad de la red vial, que ha vivido una semana de caos a raíz de detectar puntos inseguros. La partida doblará la cifra prevista inicialmente y pasará a los 2.243 millones de euros.

El plan incorpora un séptimo programa nuevo de vías de estacionamiento y de talleres valorado en 637 millones, para afrontar el incremento de la flota en 53 nuevos trenes.

En total se prevén un total de 287 nuevas actuaciones encaminadas a garantizar «las condiciones óptimas de la infraestructura», desde túneles, vías, trincheras, puentes, viaductos, terraplenes y taludes hasta sistemas de seguridad, telecomunicaciones y energía.

Estas son las principales inversiones previstas del 2026 al 2030, con algunos puntos nuevos, otros que ya tienen el proyecto redactado y otros que están en marcha desde hace años, pero que también contarán con partidas presupuestarias durante estos cinco años:

Mantenimiento y reposición de activos

Obras en los túneles del Garraf , túnel de l'Argentera (tramo Mora la Nova-Reus ), túneles del collado de Tosses .

, ), túneles del collado de . Puente sobre el río Besòs en Sant Adrià de Besòs y puentes de Sant Miquel de Fluvià y viaducto de Girona.

en y puentes de y viaducto de Girona. Tratamiento de desmontes y terraplenes en todas las líneas.

Renovación de la vía Figueres - Portbou .

. Renovación de desvíos de bifurcación en el tramo de la Estación de Francia - Bifurcación Aragón.

Nuevas subestaciones en Girona, Figueres, la Garriga , Sabadell , Cornellà de Llobregat , Riudecanyes , Flaçà , Vila-seca , Molins de Rei y Torredembarra .

en Girona, Figueres, la , , , , , , y . Proyecto constructivo de las instalaciones de señalización en los tramos Ametlla de Mar - Camp de Tarragona y Arenys de Mar - Maçanet-Massanes .

en los tramos y - . Proyecto constructivo y de ejecución de las obras para la renovación de las instalaciones de seguridad de la estación de Alcover .

la la . Proyecto constructivo y de ejecución de las obras de renovación de los enclaves de Almacelles, Raimat , Juneda, Montblanc y Vilaverd .

de Almacelles, , Juneda, y . Proyecto constructivo y de ejecución de las obras de instalación del bloqueo automático banalizado en el tramo Figueres - Portbou .

. Supresión del pasos a nivel de Mollerussa, la Llagosta y Flaçà .

Nuevas estaciones y grandes remodelaciones

Mejoras de accesibilidad en estaciones de Renfe y construcción de andenes de 200 m de longitud por el aumento de la capacidad de la estación.

y construcción de andenes de 200 m de longitud el aumento de la capacidad de la estación. Mejoras de accesibilidad y supresión de pasos entre andenes en estaciones de Adif y adaptación de las estaciones de la R 16 al ancho variable.

y al ancho variable. Construcción de dos intercambiadores entre la línea R8 y los FGC en el Hospital General y en Volpelleres

en el Hospital General y en Remodelación de la estación de Sants

Estación de la Sagrera

Estación Intermodal del Camp de Tarragona.

Estación del Circuito de Cataluña Montmeló

Estación de Reus Bellissens

Estación de Sant Feliu de Llobregat

Estación de Parets del Vallès

Estación de Montcada Bifurcación

Actuaciones para el aumento de la capacidad

Desdoblamiento Parets - la Garriga

Desdoblamiento Vic - Centelles

- Centelles Desdoblamiento Montcada Bifurcación - Parets

Bifurcación - Parets Desdoblamiento la Garriga - Centelles

- Centelles Duplicación de Vic

Nuevo acceso al aeropuerto de Barcelona - el Prat

Nuevo ramal entre la línea de Puigcerdà y el Corredor del Vallès

del Cuadruplicación de Castelldefels - el Prat

- el Salto de moltó en Cerdanyola

Nuevo ramal en el nudo de Vila-seca

Actuaciones para la integración urbana

Integración en Montcada i Reixac

Variante ferroviaria de Figueres

Integración en Vilafranca del Penedès

Integración en l'Hospitalet de Llobregat

Integración en Sant Feliu de Llobregat

Planes de acción contra el ruido

Adecuación del paso soterrado Mollet del Vallès – Sant Fost

– Remodelación de la estación de Montcada Bifurcación

Bifurcación Remodelación de la estación de Castelldefels

Actuaciones para la implantación de sistemas de seguridad y telecomunicaciones

Instalación de ERTMS Nivel 2

Nivel 2 Instalación de telecomunicaciones GSM-R

Actuaciones en vías de estacionamiento

Vías de estacionamiento en Granollers , Mataró , Sant Celoni , Maçanet-Massanes , Sant Vicenç de Calders , l'Hospitalet de Llobregat, Manresa , la Estación de Francia, La Garriga y Martorell .

, , , , , l'Hospitalet de Llobregat, , la Estación de Francia, y . Estaciones técnicas en el Prat de Llobregat y Terrassa Casa Boada .

Actuaciones en talleres

Talleres en Ripoll , Granollers Centre , Manresa , Sant Vicenç de Calders , Vilanova i la Geltrú (fases 1 y 2) y Mataró .

Nuevos trenes

72 nuevas unidades 452 de 100 metros para Rodalies .

. 24 nuevas unidades 480 de 100 metros para Regionals .

. 14 unidades de 107 metros, de ancho variable S-121 .

Mejora de atención al usuario