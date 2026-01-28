Diari Més

INFRAESTRUCTURAS

Las inversiones que prevé Rodalies en Tarragona hasta el 2030: nuevas estaciones y grandes remodelaciones

El plan prevé elevar la inversión hasta los 8.037 millones de euros, un 26% más respecto al plan vigente

Rodalies vive una crisis ferroviaria sin precedentes.

Rodalies vive una crisis ferroviaria sin precedentes.ACN

Shaila Cid
Publicado por
Shaila CidRedactora

Creado:

Actualizado:

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, anunciaron el martes por la noche la actualización del plan de Rodalies 2020-2030. Este prevé elevar la inversión hasta los 8.037 millones de euros, un 26% más y 1.691 millones extra respecto al plan vigente.

El nuevo plan incrementa sustancialmente los recursos destinados al mantenimiento y seguridad de la red vial, que ha vivido una semana de caos a raíz de detectar puntos inseguros. La partida doblará la cifra prevista inicialmente y pasará a los 2.243 millones de euros.

El plan incorpora un séptimo programa nuevo de vías de estacionamiento y de talleres valorado en 637 millones, para afrontar el incremento de la flota en 53 nuevos trenes.

En total se prevén un total de 287 nuevas actuaciones encaminadas a garantizar «las condiciones óptimas de la infraestructura», desde túneles, vías, trincheras, puentes, viaductos, terraplenes y taludes hasta sistemas de seguridad, telecomunicaciones y energía.

Estas son las principales inversiones previstas del 2026 al 2030, con algunos puntos nuevos, otros que ya tienen el proyecto redactado y otros que están en marcha desde hace años, pero que también contarán con partidas presupuestarias durante estos cinco años:

Mantenimiento y reposición de activos

  • Obras en los túneles del Garraf, túnel de l'Argentera (tramo Mora la Nova-Reus), túneles del collado de Tosses.
  • Puente sobre el río Besòs en Sant Adrià de Besòs y puentes de Sant Miquel de Fluvià y viaducto de Girona.
  • Tratamiento de desmontes y terraplenes en todas las líneas.
  • Renovación de la vía Figueres - Portbou.
  • Renovación de desvíos de bifurcación en el tramo de la Estación de Francia - Bifurcación Aragón.
  • Nuevas subestaciones en Girona, Figueres, la Garriga, Sabadell, Cornellà de Llobregat, Riudecanyes, Flaçà, Vila-seca, Molins de Rei y Torredembarra.
  • Proyecto constructivo de las instalaciones de señalización en los tramos Ametlla de Mar - Camp de Tarragona y Arenys de Mar - Maçanet-Massanes.
  • Proyecto constructivo y de ejecución de las obras para la renovación de las instalaciones de seguridad de la estación de Alcover.
  • Proyecto constructivo y de ejecución de las obras de renovación de los enclaves de Almacelles, Raimat, Juneda, Montblanc y Vilaverd.
  • Proyecto constructivo y de ejecución de las obras de instalación del bloqueo automático banalizado en el tramo Figueres - Portbou.
  • Supresión del pasos a nivel de Mollerussa, la Llagosta y Flaçà.

Nuevas estaciones y grandes remodelaciones

  • Mejoras de accesibilidad en estaciones de Renfe y construcción de andenes de 200 m de longitud por el aumento de la capacidad de la estación.
  • Mejoras de accesibilidad y supresión de pasos entre andenes en estaciones de Adif y adaptación de las estaciones de la R16 al ancho variable.
  • Construcción de dos intercambiadores entre la línea R8 y los FGC en el Hospital General y en Volpelleres
  • Remodelación de la estación de Sants
  • Estación de la Sagrera
  • Estación Intermodal del Camp de Tarragona.
  • Estación del Circuito de Cataluña Montmeló
  • Estación de Reus Bellissens
  • Estación de Sant Feliu de Llobregat
  • Estación de Parets del Vallès
  • Estación de Montcada Bifurcación

Actuaciones para el aumento de la capacidad

  • Desdoblamiento Parets - la Garriga
  • Desdoblamiento Vic - Centelles
  • Desdoblamiento Montcada Bifurcación - Parets
  • Desdoblamiento la Garriga - Centelles
  • Duplicación de Vic
  • Nuevo acceso al aeropuerto de Barcelona - el Prat
  • Nuevo ramal entre la línea de Puigcerdà y el Corredor del Vallès
  • Cuadruplicación de Castelldefels - el Prat
  • Salto de moltó en Cerdanyola
  • Nuevo ramal en el nudo de Vila-seca

Actuaciones para la integración urbana

  • Integración en Montcada i Reixac 
  • Variante ferroviaria de Figueres
  • Integración en Vilafranca del Penedès
  • Integración en l'Hospitalet de Llobregat
  • Integración en Sant Feliu de Llobregat
  • Planes de acción contra el ruido
  • Adecuación del paso soterrado Mollet del VallèsSant Fost
  • Remodelación de la estación de Montcada Bifurcación
  • Remodelación de la estación de Castelldefels

Actuaciones para la implantación de sistemas de seguridad y telecomunicaciones

  • Instalación de ERTMS Nivel 2 
  • Instalación de telecomunicaciones GSM-R

Actuaciones en vías de estacionamiento 

  • Vías de estacionamiento en Granollers, Mataró, Sant Celoni, Maçanet-Massanes, Sant Vicenç de Calders, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, la Estación de Francia, La Garriga y Martorell.
  • Estaciones técnicas en el Prat de Llobregat y Terrassa Casa Boada.

Actuaciones en talleres

  • Talleres en Ripoll, Granollers Centre, Manresa, Sant Vicenç de Calders, Vilanova i la Geltrú (fases 1 y 2) y Mataró.

Nuevos trenes 

  • 72 nuevas unidades 452 de 100 metros para Rodalies.
  • 24 nuevas unidades 480 de 100 metros para Regionals.
  • 14 unidades de 107 metros, de ancho variable S-121.

Mejora de atención al usuario

  • Mejora de la información en tiempo real (en línea y presencial), de las incidencias y de la accesibilidad.
  • Refuerzo de los canales de escucha activa e interacción con los usuarios.
  • Consolidar la transformación digital en marcha, con la expansión de la T-movilidad y la renovación integral de los sistemas de venta y validación, entre otros.
tracking