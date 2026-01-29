Jet2 conectará Reus con Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia en 2026 con más de 200.000 asientos

La aerolínea británica Jet2 reforzará como nunca su operativa en el Aeropuerto de Reus durante la temporada de 2026, con una programación que superará por primera vez las 220.000 plazas, lo que supone un incremento del 18% respecto a 2025. Se trata del mayor volumen de asientos ofertado hasta ahora por la compañía en la Costa Daurada, consolidando al Reino Unido como su principal mercado emisor.

Entre el 30 de marzo y el 1 de noviembre, Jet2 operará trece rutas directas que conectarán Reus con distintos puntos de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, sumando 33.000 plazas adicionales. Este crecimiento se enmarca en la estrategia de expansión de la aerolínea en el sur de Europa, con España como uno de sus destinos clave.

La principal novedad de la temporada será la nueva conexión con el aeropuerto de Londres-Gatwick, que se estrenará en 2026 con tres vuelos semanales durante la temporada alta. Esta ruta forma parte de la apertura de una nueva base de Jet2 en Gatwick, desde donde la compañía conectará con once destinos españoles.

Con esta incorporación, Reus pasará a estar enlazado con tres aeropuertos de Londres —Gatwick, Luton y Stansted—, ampliando las opciones tanto para los turistas británicos que visitan la Costa Daurada como para los viajeros del territorio que quieran desplazarse a la capital británica. Desde la aerolínea destacan el enorme potencial de Londres como mercado emisor hacia España.

Actualmente, Jet2 ya conecta Reus con los aeropuertos de Belfast, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edimburgo, Glasgow, Leeds-Bradford, Liverpool, Manchester y Newcastle, además de las rutas londinenses. La prevista conexión con Bournemouth no se incorporará por el momento debido a la falta de aeronaves Airbus A321neo, aunque la compañía asegura que acabará sumándose a la oferta.

Los planes de crecimiento de Jet2 en el Aeropuerto de Reus se presentaron durante la última edición de FITUR, donde la aerolínea reafirmó su compromiso con la Costa Daurada. De hecho, la compañía subraya que seis de cada diez vuelos que opera en invierno tienen como destino España, un dato que refuerza el peso estratégico del mercado español dentro de su red.