El restaurante de Torredembarra que ha colado una tapa entre las mejores de España

Torredembarra ha logrado hacerse un hueco entre la élite gastronómica estatal gracias al restaurante 4 Makis, que ha sido uno de los grandes protagonistas del Campeonato de Hostelería de España – Tapas y Pinchos, celebrado en el marco de Madrid Fusión. El establecimiento torrense ha conseguido situarse entre las tres mejores propuestas del país en el turno de tarde, compitiendo con un total de 36 restaurantes de toda España.

La tapa presentada, la única representante de Tarragona y de toda Catalunya en el certamen, apostaba por el producto de proximidad con un falso nigiri de calamar y gamba roja de Tarragona, una elaboración que no ha pasado desapercibida para el jurado. Finalmente, 4 Makis ha obtenido la tercera posición, solo por detrás de las propuestas llegadas desde Asturias y La Rioja.

“Ha sido una experiencia increíble”, explicaba Jorge Piera, presidente del grupo Galera y gestor del restaurante. “Es el primer año que participamos y lucharemos por volver”, aseguraba, destacando que la tapa presentada “no deja indiferente a nadie”. La participación en el campeonato fue posible tras haber ganado el premio a la Mejor Tapa de Tarragona, otorgado por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Tarragona (AEHT) el pasado mes de octubre.

Los chefs Mikel Astorga y Joan Tomàs fueron los encargados de defender la propuesta de 4 Makis en Madrid, en una experiencia que desde la AEHT también se ha valorado muy positivamente. Aunque el primer puesto se ha resistido, desde el restaurante destacan el impacto y la visibilidad logrados, animando ahora al público a probar en Torredembarra la tapa que ha situado al municipio en el mapa gastronómico nacional.