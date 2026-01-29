Una escuela no la hace un edificio, la hacen las personas

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Les escuelas son aquellos espacios que definen más a una población o a un barrio. A través de sus alumnos, las historias y la identidad de las familias, con sus retos o preocupaciones, se trasladan a un espacio donde empiezan a definir su vida. Por lo tanto, que la Escuela Teresa Miquel i Pàmies llegue a los 40 años de historia este curso es un orgullo para todos aquellos que han formado parte de su historia, como también lo es para la directora del centro, Miren Landete, que después de 30 años de relación con la escuela ha forjado una gran estima: «Hace 30 años mi hijo mayor fue a Teresa Miquel y Pàmies y, pocos años después, pasé a ser parte del claustro de la escuela». Una larga trayectoria que permite a Landete recordar los orígenes del centro que hoy día dirige desde ya hace 4 años: «Cuando adjudicaron a mi hijo la escuela estaba en la avenida Països Catalans, en la esquina con la carretera de Falset, en aulas prefabricadas».

Recuerdo que cuando nos dijeron que iba allí yo dije: 'Y eso es una escuela'?. ¡Cuando piensas en una escuela te imaginas un edificio!», admite Landete con una carcajada, a la vez que apunta que rápidamente aprendió que «una escuela no la hace un edificio, la fan las personas»: «La escuela la hacen las personas que trabajamos allí, las familias y los niños. Recuerdo que fueron unos años muy bonitos en las aulas prefabricadas». Ahora ya hace 21 años que la Escuela se trasladó más hacia el sur, concretamente al paseo de Misericordia en su edificio actual. Lo que había empezado como una humilde escuela, actualmente dispone de dos líneas que, recientemente, también ha abierto un tercer grupo de 6.º y uno de 4t para dar respuesta a las necesidades de una ciudad en crecimiento. En total, más de 400 alumnos asisten hoy día al centro.

Descubrir los orígenes

Ahora bien, aprovechando la efeméride el objetivo desde el centro es dar a conocer los orígenes y la historia del centro: «Hay mucha gente que ni siquiera sabe que antes la escuela estaba en otro lugar». Precisamente, el motivo de apertura 4 décadas atrás de este centro en su ubicación anterior fue para ofrecer nuevas plazas en una zona de la ciudad en crecimiento: «La Escuela Prat de la Riba en aquel momento ya no podía asumir más, por este motivo decidieron hacer la nueva escuela». Ahora bien, el curso 1985-1986 empezó el mes de septiembre con los primeros alumnos de la Escuela Teresa Miquel i Pàmies situados en la Escuela General Prim, ya que la escuela no empezó a funcionar hasta el mes de octubre: «Parte del claustro de General Prim pasó a ser el claustro de Teresa Miquel i Pàmies».

El centro ha aprovechado para reivindicar la figura de Teresa Miquel i Pàmies

Otro elemento importante en su historia es, precisamente, su nombre, en honor a Teresa Miquel i Pàmies (1900-1988), una pedagoga y maestra reusense «muy avanzada a su época». «Era una persona muy instruida, que hablaba francés y latín, defensora de la lengua catalana y cuando no se podía enseñar la lengua ella lo hacía en su casa de forma altruista», reivindica la directora del centro que rinde homenaje a la maestra. «Aprovechando la celebración de los 40 años pude conocer a su sobrina, que lo había conocido de manera muy estrecha, y me explicó que era una persona muy afectuosa y que se amaba mucho la lengua catalana, aunque después durante las clases era muy recto»!.

Celebración

Con el fin de celebrar la efeméride el centro se ha engalanado para la ocasión con decoración dedicada al aniversario y los alumnos han estudiado y profundizado en la historia de Teresa Miquel i Pàmies. A la vez, el pasado mes de noviembre se llevó a cabo el acto oficial de celebración de los 40 años en que asistieron autoridades, exalumnos, exprofesores, exdirectores y familias de la escuela. Además, también pretenden editar un pequeño libro aprovechando la ocasión: «La historia de una escuela de Reus no deja de ser historia también de Reus. Con este libro queremos explicar la historia del centro, de la señorita Teresa Miquel i Pàmies y como lo hemos celebrado».