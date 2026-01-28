Reus Transport amplía la flota con cuatro autobuses híbridos y da un salto en sostenibilidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Reus Transport seguirá avanzando en la modernización del transporte público con la incorporación de cuatro nuevos autobuses híbridos, una ampliación que supone un incremento del 25% de la flota actual. Actualmente, el servicio dispone de 16 autobuses de 12 metros y dos minibuses, a los cuales se sumarán estos nuevos vehículos, que empezarán a circular coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027 para mejorar el servicio en los institutos y reforzar las líneas regulares.

Primeros autobuses híbridos de la flota

Estos cuatro vehículos serán los primeros autobuses híbridos que se incorporan a la flota de Reus Transport. Se trata de autobuses diésel-eléctricos de piso bajo, equipados con tecnología de última generación para garantizar un servicio más seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Cuentan con un sistema de seguridad de frenazo automático, sensores de radar y cámaras de alta precisión, así como letreros interiores digitales y sistemas SAE para la gestión del servicio.

Los vehículos están adaptados para personas con movilidad reducida, con tres espacios para sillas de ruedas y cuatro asientos reservados, y permiten ajustar la inclinación por facilitarles el acceso. Además, aseguran una autonomía mínima de 300 km o 18 horas de servicio continuo.

La inversión prevista es de 2.904.480 € (sin IVA) en régimen de arrendamiento por 10 años, incluyendo el mantenimiento integral de los vehículos. Los autobuses adjudicados son Mercedes-Benz Citaro Hybrid y el plazo de entrega de los vehículos es de ocho meses desde la firma del contrato esta misma semana.

Una apuesta estratégica para mejorar las líneas de los institutos

Con esta ampliación, Reus Transport quiere mejorar las líneas que dan servicio a los institutos y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente. El objetivo es ofrecer un servicio más rápido, fiable y adaptado a las necesidades reales del alumnado, especialmente en los desplazamientos de entrada en los centros educativos. Para garantizar que las nuevas líneas respondan a la demanda, se está llevando a cabo un estudio detallado de los recorridos que hacen los estudiantes.

Esta información permitirá diseñar itinerarios más adecuados, reducir tiempo de espera y optimizar la capacidad de los vehículos para asegurar un transporte más cómodo y funcional para todos los estudiantes.

Más de 3,73 millones de viajes: adelantarse al aumento de demanda

La presidenta de Reus Transport, Marina Berasategui, destaca: «Los nuevos vehículos se destinarán sobre todo a mejorar el servicio de transporte urbano a los más de 8.400 alumnos de Secundària de la ciudad. Trabajamos para que desplazarse a los institutos en transporte público sea la opción más rápida y eficiente. La adquisición de los nuevos vehículos híbridos es una de las piezas clave del Plan de Mejora del Transporte Público Municipal. Esta ampliación permitirá mejorar el servicio, ampliar la capacidad y reforzar la cobertura del transporte público en la ciudad de Reus, con unos buses eficientes y más ecológicos.»

Reus Transport se prepara para hacer frente al aumento sostenido de la demanda. El año 2022 se registraron 2,13 millones de viajes; en el 2023, el incremento rozó el 30% con 2,74 millones; en el 2024, la demanda continuó al alza con 3,35 millones (+22%). El 2025 se ha cerrado con 3,73 millones de viajes.

En conjunto, desde el 2022 hasta el 2025, el incremento acumulado es del 76%. Las líneas 10, 11, 20 y 60 concentran cerca del 89% del total de pasajeros, hecho que evidencia la necesidad de ampliar la flota para garantizar un servicio cómodo y fiable.

Bonificaciones 2026, tarifas al 50%

Reus Transport mantendrá durante todo en el 2026 la bonificación del 50% en los títulos de transporte, una medida que permite conservar los mismos precios que el año 2025. La mayor parte de esta bonificación está financiada por el Ayuntamiento de Reus, que asume la proporción más elevada, mientras que el Estado cubre el resto. Para el 2026, el Gobierno estatal compensará directamente a los ayuntamientos el menoscabo derivado del 50% de descuento para los jóvenes y el 20% para el resto de usuarios (excepto los menores, que ya disponían de un descuento previo).

Aunque esta nueva compensación estatal haría que el Ayuntamiento ya no estuviera obligado a aportar recursos adicionales, el gobierno municipal ha decidido mantener exactamente los mismos descuentos vigentes en el 2025, garantizando así continuidad, estabilidad tarifaria y apoyo a la movilidad sostenible.