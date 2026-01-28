Reus recuerda a las víctimas del Holocausto

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Nunca más. Fue el concepto más repetido de la tarde: nunca más se tiene que repetir un episodio tan negro de la historia de la humanidad como fue el Holocausto; un episodio en que, precisamente, la humanidad faltó y en que se intentaron deshumanizar miles y millones de personas, recluidas en un gélido número. El nazismo no buscaba únicamente el exterminio de vidas, sino también de la memoria. Hoy día, sin embargo, el grito de nunca más continúa vigente y es «más que necesario». Gaza, Ucrania, los discursos de odio. «El nunca más desgraciadamente no hemos conseguido que esté presente», aseveró la concejala de Buen Gobierno, Transparencia y Participación, Montserrat Flores, en el acto de homenaje y recuerdo a las víctimas del Holocausto, coincidiendo con la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau.

Hasta el momento, se han localizado 36 deportados de Reus, y sus nombres y apellidos fueron leídos y recordados por alumnado de instituto. «Cuando recordamos lo que pasó en los campos de concentración y la humillación a que querían llevar a las personas, borrando su identidad y poniendo un número en su brazo, lo que queremos hacer humildemente es reivindicar que estas personas tenían nombre, apellidos, una historia, una vida», relató la alcaldesa de la ciudad, Sandra Guaita.

MÁS QUE UN NÚMERO La investigación ha permitido restablecer la historia y memoria de los deportados

El Archivo Municipal y el historiador Joan Navais han compilado su información personal para dignificar sus vidas y evitar que caigan en el olvido. Es el caso de Joan Moncusí Pellicé. Nacido en 1905, fue asesinado en Gusen en noviembre de 1941. «Siempre habíamos sabido que existía Joan Moncusí Pellicé, su nombre y que había muerto en Gusen, pero durante muchos años su historia había quedado incompleta», explicaron sus familiares. Su hermano, por miedo, no quería hablar. El silencio dejó una memoria rota que, ahora, se ha podido restablecer. «Hoy, el nombre Joan Moncusí Pellicé no es sólo una ausencia; es memoria y también es dignidad», clamaba la familia.

Antes de acabar el acto, el preso 31.236, inmerso en su último recorrido en tren, buscando una brizna de aire y una gota de agua, afirmaba que nunca había oído llorar tanto como el último año. Una madre lamentaba la muerte de sus dos hijos en los campos de concentración, 6.592 y 6.593, o, mejor dicho, Joan y Pere. «El cuerpo aguanta, pero el alma se marchó con vosotros; es el mundo al revés», clamaba. Joan —otro— fue deportado dejando atrás una mujer embarazada, quien tuvo que vivir recluida en la clandestinidad. Eran tres escenas representadas por la compañía de teatro La Gata Borda, inspiradas en las vidas de los deportados por el terror nazi. El espectáculo completo, titulado Escoltar el fum, se representará los días 7 y 8 de febrero en el Teatro Bartrina.