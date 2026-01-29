La aerolínea Jet2 programa más de 220.000 asientos hacia Reus esta temporada

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La aerolínea Jet2.com ofrecerá más de 220.000 asientos para llegar en el Aeropuerto de Reus durante la temporada del 2026, un 18% más que en el 2025. Será la primera vez que la compañía británica supere la oferta de 200.000 plazas para conectar el Reino Unido con la Costa Daurada. Entre el 30 de marzo y el 1 de noviembre, Jet2 ofrecerá trece enlaces directos a Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra. La principal novedad será la ruta con Londres-Gatwick, que tendrá una frecuencia de tres vuelos semanales durante la temporada alta.

No obstante, no se convertirá una realidad, por ahora, en el vuelo hacia Bournemouth, vista la falta de aeronaves Airbus A321neo que tenían que renovar la flota, si bien el General Manager de Aeropuertos y Organizaciones Turísticas de Jet2.com y Jet2holidays, Ricard Querol, afirmó que «no hay ninguna duda» que acabará sumándose a la oferta. Así, con 33.000 asientos adicionales de llegada, las propuestas de Jet2 para el Aeropuerto de Reus durante la temporada 2026 son las siguientes: Belfast, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edimburgo, Glasglow, Leeds-Bradford, Liverpool, Londres-Gatwick, Londres-Luton, Londres-Stansted, Manchester y Newcastle. La aerolínea aprovechó para presentar sus planes de desarrollo en el Aeropuerto de Reus para este verano durante la última edición de FITUR.