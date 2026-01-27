La Diputació encuentra la ubicación «ideal» para su nuevo auditorio: será anexo al Palau Bofarull

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Diputació de Tarragona ya ha decidido el enclave para su nuevo auditorio. Se alzará anexo al Palau Bofarull, tendrá entrada por la calle de Salvador Espriu, requerirá la adquisición de entre dos y cinco fincas, superará los 400 asientos y ocupará una superficie máxima de 4.500 metros cuadrados (m2). «La ubicación es la ideal», valoró la presidenta del ente supramunicipal, Noemí Llauradó. El calendario orientativo «optimista» calcula que el equipamiento se pondría en servicio entre el 2031 y el 2032.

A partir de ahora, se elaborarán los estudios previos, que permitirán concretar los detalles y la envergadura de la obra y las parcelas que se tendrán que comprar, si bien con dos el proyecto «que tenemos en la cabeza» ya podría convertirse en una realidad, según aseguró la presidenta del organismo. De estos trámites dependerá, por ejemplo, de que se acerque la cifra del aforo a 450 ocupantes o que quede en torno a los 400. El concurso de proyectos se prevé convocar entre el 2027 y el 2028 y la actuación sobre el terreno empezaría de cara al 2029. En paralelo, el Ayuntamiento de Reus trabajará para detectar si se tiene que llevar a cabo una modificación urbanística.

«Estamos muy contentos de poder anunciar un equipamiento que será referente en el ámbito de la música sinfónica y que nos ayuda a reforzar el foco cultural y artístico de la ciudad de Reus», expresó Llauradó. «Estamos contentos con que cualquier administración quiera invertir en nuestra casa porque, al final, eso revierte a la ciudad», añadió la alcaldesa de la capital del Baix Camp, Sandra Guaita.

También se prevé ampliar la Escuela y Conservatorio de Música de Reus

La presidenta de la Diputació destacó que el auditorio tiene que dar cobertura a las «necesidades» del alumnado y el profesorado de la Escuela y Conservatorio de Música de la Diputació en Reus, así como en el resto de centros de la provincia. Asimismo, prestará servicio a «todos aquellos acontecimientos, espectáculos, orquestas y agrupaciones sinfónicas que requieran unas condiciones —aforo, acústica, etcétera— que ahora en la demarcación no encontremos». «Velaremos mucho por las características de la acústica, para que podamos dar conciertos de alto nivel, que se trate del auditorio referente que merecen Reus, la Diputació de Tarragona y la demarcación», añadió.

De esta manera, quedan descartadas alternativas que se habían puesto sobre la mesa, como un solar junto al Centro Cívico Llevant, en el barrio Horts de Miró, o el edificio del Vapor Vell. La presidenta de la Diputació mencionó que las otras posibilidades no acababan «de cuadrar» con los requisitos de una administración pública o la otra. La situación cumple los condicionantes de ser céntrica y cerca de las instalaciones de la Escuela y Conservatorio de Música. Además, se espera que los trámites urbanísticos que se tengan que completar sean «de los más factibles». «Sería un trámite bastante fácil», aseguró Llauradó.

Los cálculos más optimistas apuntan a 2031 o 2032 para la puesta en servicio

Adicionalmente, las dirigentes remarcaron la voluntad que tenga continuidad y apertura independiente por la calle de Salvador Espriu, aprovechando, como mínimo, uno solar y una finca abandonada que hay alrededor. El auditorio «mejorará sustancialmente la fachada de aquella calle» y «dará proyección». Hay que recordar que esta vía fue objeto de reforma con la transformación del arrabal de Santa Anna y su entorno.

La construcción del auditorio irá acompañada por la ampliación de la Escuela y Conservatorio de Música de la Diputació en Reus. Actualmente dividida en dos espacios, el Palau Bofarull y la calle de Sant Jaume, la idea es «centrar las aulas entre las calles de Llovera y de Salvador Espriu». Llauradó explicó que los centros formativos están «repletos» porque hay «muchos alumnos que quieren venir a estudiar». El movimiento ayudará, de rebote, a ganar operatividad para la Escuela de Arte y Diseño.