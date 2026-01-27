Los árboles caídos obligan a cerrar temporalmente el Cementerio General de Reus

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Los fuertes vientos registrados este domingo han provocado la caída de varios árboles de grandes dimensiones en el interior del Cementerio General de Reus. Ante esta situación y por criterios de prudencia, se ha decidido cerrar temporalmente el recinto para garantizar la seguridad de los usuarios.

Las zonas afectadas han quedado debidamente delimitadas y, mientras se llevan a cabo las tareas de retirada de los árboles y la revisión de posibles daños, únicamente se mantienen los servicios de inhumación, que se realizan con el acompañamiento de los asistentes.

Cartel informativo en el Cementerio General de ReusFuneCamp

La previsión es que durante la jornada de mañana se puedan retirar los árboles caídos y reabrir el cementerio una vez se compruebe que el recinto cumple todas las condiciones de seguridad.