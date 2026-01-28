CSIF pide al Ayuntamiento hacer el examen por auxiliar administrativo en un turno

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El CSIF presenta un recurso contra el Edicto 269/2025 del 13 de enero de 2026 del Ayuntamiento de Reus en qué se aprobaba la lista provisional de personas admitidas y excluidas del proceso de selección para la provisión en propiedad de 36 plazas de auxiliar administrativo de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Reus. En este, se convoca a las personas aspirantes admitidas a la realización de la primera prueba de la fase de oposición el 16 de febrero de 2026 en FiraReus Events en dos turnos, a las 9 horas para los aspirantes que el primer apellido empiece por la A hasta la L y a las 11 horas por los que empiecen con la M hasta la Z.

La prueba forma parte del proceso de selección de 36 plazas

Según denuncian desde el sindicato, el hecho de llevar a cabo la prueba en dos turnos diferentes no garantiza «el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos», ya que las personas del segundo turno disfrutan de una ventaja con respecto al primero. Por este motivo, reclaman la suspensión del procedimiento hasta que no se dé una solución a la problemática planteada que, según ellos, tendría que ser hacer la prueba con todos los aspirantes en un único turno, aunque sean repartidos en instalaciones diferentes de Reus.