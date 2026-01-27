Rodalies arranca por ahora este martes con una «razonable normalidad»

Un viajero a la estación de Sants de Barcelona martes a primera hora de la mañana, después de una semana de crisis ferroviaria.

Rodalies ha arrancado este martes con el servicio reducido previsto, con trenes y buses programados en marcha. «El servicio se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto», ha afirmado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, en declaraciones a los medios desde la estación de Sants.

Mientras duran las obras de reparación de la infraestructura, Renfe tiene vigentes 10 planes alternativos de transportes que incluyen la movilización de 146 buses y 700 informadores y ya se puede viajar con los abonos gratuitos. «Seguimos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos», ha dicho Carmona.

Muchos viajeros que se acercan a primera hora a las estaciones lo hacen, sin embargo, con planes B previstos. Este lunes, la crisis comportó la destitución del director operativo de Rodalies y del responsable de mantenimiento de Adif.

«Hay varios tramos en carretera y otros en oferta ferroviaria», ha recordado Carmona. El portavoz de Renfe ha dicho que quieren «recuperar la confianza de los viajeros en un servicio esencial» cuanto antes mejor.

Sobre el abono de gratuidad, que desde este martes ya se puede conseguir a las estaciones, Carmona ha indicado que «no hay ningún problema para que el viajero se desplace con gratuidad».

Previsión de servicio

Mientras continúan los trabajos de reparación de la infraestructura, este martes la R1 ofrece circulación en tren entre l'Hospitalet de Llobregat y Arenys de Mar. Entre Arenys y Maçanet-Massanes se hace servicio alternativo por carretera.

En la R2 Norte y la R2 Sur se prevé que toda la circulación se haga en tren, mientras que la R3 se mantiene el servicio alternativo por carretera diseñado por la obra de bifurcación de la línea.

En la R4, entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia se el servicio está previsto en tren, entre Sant Sadurní y Martorell Central, por carretera, entre Martorell Central y Terrassa-Estación del Norte servicio en tren y entre Terrassa-Estación del Norte y Manresa, servicio alternativo por carretera.

En la R7, se hace servicio alternativo por carretera derivado de las obras programadas en Montcada Bifurcación.

En la R8, hay servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost donde los viajeros pueden continuar en los trenes de l'R2Nord.

En la R11, entre Barcelona Sants y Caldes de Malavella se hace servicio en tren, y entre Caldes de Malavella y Portbou por carretera.

En la RG1, entre Barcelona y Arenales están previstos los trenes, entre Arenys y Maçanet hay buses, el tramo Maçanet-Arens se cubre con los trenes de la R11 y entre Caldes de Malavella y Portbou se vuelve a hacer por carretera.

La RL3 no tiene alteraciones, y se hace el servicio en tren, mientras que en la RL4, el tramo Lleida-Cervera es en tren y el tramo Cervera-Terrassa en autobús.

Con respecto a los Regionales, en la R13 y la R14 el tramo Lleida-Vinaixa se hará en tren. El tramo Vinaixa-Sant Vicenç de Calders de la R13 y el tramo Vinaixa-Reus de la R14 están previstos con autobuses.

En la R15, el tramo Reus-Barcelona se hace en tren y el de Reus a Riba-roja d'Ebre pasando por Móra la Nova se tiene que cubrir en autobús.

La R16, la R17 y la RT2 ofrecen servicio en tren y la RT1 por carretera.