El Ayuntamiento de Reus licita nuevas obras para mejorar la accesibilidad en los pasos de peatones

El Ayuntamiento de Reus encarga un nuevo paquete de obras para mejorar la accesibilidad y la seguridad de los pasos de peatones

El Ayuntamiento de Reus ha sacado a licitación un nuevo contrato de obras destinado a reforzar la seguridad y la accesibilidad de los pasos de peatones de la ciudad. El proyecto, publicado al perfil del contratante, cuenta con un presupuesto de 98.689,22 euros y forma parte del plan de inversiones de mantenimiento de la vía pública que impulsa anualmente la concejalía de Vía Pública.

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública, destaca que «el objetivo de los planes de inversión es mejorar el día a día de la ciudadanía mediante la adecuación y renovación de los diferentes elementos del espacio público en todos los barrios de Reus».

Las obras previstas se centrarán en varios puntos de la ciudad donde se ha detectado la necesidad en actuar para mejorar la seguridad y la accesibilidad. Concretamente, se intervendrá en pasos de peatones situados en torno a las calles Monestir de Poblet y Monestir de Ripoll, en la avenida de Salou en los cruces con las calles Pere Cavallé Llagostera y Navarra, así como en el Passeig dels Plàtans

Plano obras mejora pasos de peatones en Reus

Estas actuaciones tienen como objetivo garantizar un espacio urbano más seguro, accesible e inclusivo, especialmente para las personas con movilidad reducida o con necesidades específicas.

El proyecto se ha elaborado a partir de un diagnóstico previo que ha permitido identificar los puntos a más críticos de la red de pasos de peatones, teniendo en cuenta criterios como el estado de conservación, la señalización, la adecuación a la normativa vigente y la funcionalidad dentro del conjunto de la movilidad urbana.