Los bares de los campos de fútbol son «un centro neurálgico de relaciones personales»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Emili Pons es un hombre asiduo en los campos de fútbol y en sus bares. Va, sede, observa su alrededor. No es un hombre cualquiera. Antropólogo e investigador predoctoral, los estadios y las relaciones que se generan entorno el césped centran su tesis. «Me estoy dando cuenta de que, cuando voy a los campos de fútbol, no es todo lo que la gente piensa —insultos, agresividad—, sino todo el contrario», afirma.

El bar y el público acostumbran a tener en el imaginario colectivo una noción negativa, vinculada con abusos verbales y comportamientos inadecuados. Con su experiencia, Pones destaca que, negativa, no ha oído ninguna palabra. «No hay enfrentamiento porque la gente va allí a pasárselo bien», afirma. Eso se traduce, también, en el hecho de que, cuando acaba el entrenamiento, la primera conversación entre padres e hijos no acostumbra a centrarse en el resultado, la victoria o la derrota. Subraya que estas eran unas observaciones iniciales y que «no quiere decir que no haya insultos», si bien «lo que sí que me estoy llevando es que la gente necesita un lugar para pasárselo bien, para desconectar, para soltar los problemas, y cuando va al campo de fútbol a llevar a los niños lo consigue».

Pones ha descubierto un comportamiento «despampanante». «Es corazón», relata. Recuerda madres deseando que su hijo tenga un futuro en el fútbol, o que disfrute de más minutos sobre el terreno de juego. De otros, hablante de quebraderos de cabeza que han vivido. Y eso es porque, más allá de la actividad deportiva, los campos y sus bares se han convertido en un rincón singular de reunión para el vecindario del barrio. «Es un centro neurálgico de relaciones personales», analiza el investigador, que ha detectado que entre los asistentes se ayudan, por ejemplo, si saben que alguien ha dejado el coche mal aparcado y se acerca la policía local. Uno de los puntos de estudio es qué tipo de conexiones se establecen allí, ya que «acaba pasando prácticamente a todo el mundo», desde los niños que acaban de entrenar a los padres que toman algo para hacer tiempo. ¿«Se puede comparar la relación social dentro del campo de fútbol con la sociedad? Yo diría que hay muchos puntos en común», plantea el antropólogo.

Los bares de los estadios son «centros neurálgicos» y puntos de reunión de los barrios

Con su análisis, ha recorrido cinco campos de fútbol municipales, ubicados en cinco zonas diferentes. Aunque la tesis continúa en marcha, y los estadios se ubican en realidades y barrios diferentes, un factor coincidente es que en todos se reúnen. El idioma o la nacionalidad de cada uno es indiferente, ya que «la gente va allí con el corazón». «Todos tienen su bar y cada uno se identifica con su club, tienen sentimiento de pertenencia», comenta Pones. Asimismo, menciona que los bares se convierten en un pilar fundamental de la economía de las entidades deportivas.

Maestro de formación y antropólogo, Pones observó que «el lugar donde se reunía la gente en los campos de fútbol era el bar». Inició su investigación con un trabajo de máster, centrándose en los clubs de los barrios de Sant Salvador, en Tarragona, y Mas Pellicer, en Reus. Junto con los directores de la tesis doctoral, se dieron cuenta de que no hay estudios en profundidad de la antropología de los campos de fútbol. Pones rastreó una serie de entidades regionales de toda Cataluña, desde Pradell en l'Arboç y la Barceloneta, y todos tienen bar». «Es su centro neurálgico», valora. «Aquí hay alguna cosa», sospechó. Dicho y hecho.

La tesis se elabora desde la ciencia de la antropología social, el trabajo de campo y la etnografía, con la observación y la entrevista como piezas para dar respuestas. Se engloba en el programa de Doctorado en Antropología y Comunicación de la URV, bajo la dirección de los profesores Jordi Roca, Luis Cantarero y Gaspar Maza. En la recta final, Pones recauda información como la percepción sobre el concepto de bar o la economía de los clubs.