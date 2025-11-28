Nuevo capítulo sobre La Sang de Reus: tiran octavillas ridiculizando al comisario delegado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Nuevo capítulo sobre la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus. A primera hora de la mañana de este viernes una persona anónima ha tirado desde el terrado de un edificio de la plaza Mercadal un puñado de octavillas donde se ridiculiza el comisario delegado de la entidad, Javier Balañá. La webcam del consistorio han grabado la escena.

Según ha adelantado el Diario de Tarragona, en uno de los boletos se puede ver a Javier Balañá caracterizado del personaje Woody de Toy Story con el lema Black Friday 50%. En esta habría un texto que pondría: «Tú también podrás jugar a intervenir La Sang». También se hace referencia que a los 50 primeros que compren el «juguete» se las entregará unas llaves de plástico, en alusión al capítulo donde del cambio de cerradura del templo.

El individuo que ha protagonizado el lanzamiento desde el número 9 de la plaza Mercadal también ha tirado otra hoja donde se ve un sheriff de Playmobil con la cara de Balañá sosteniendo una pistola en el aire donde aparece el mismo texto.