Toni Aira: «El político no es exactamente como lo vemos, interpreta un rol, como un docente en el aula»

Aira asegura que la interpretación no es mala, pero tiene que basarse en la estrategia y la autenticidad.CEDIDA

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

¿Qué explicará?

«Hace muchos años que trabajo en la comunicación de la política. Me interesa dar una explicación a por qué comunican de una manera determinada y por qué salen adelante. Eso ocurre desde la antigüedad. Quizás de otra forma, pero no en el fondo».

Vivimos en un mundo mucho más digital.

«Hemos reducido la lectura y hemos cambiado el pensar por el mirar. Seamos conscientes de que las imágenes pueden cambiar el mundo y, de hecho, lo hacen. ¿Yo lo que intento decir es, ya que eso pasa, por qué no intentar ayudar a no entregarse acríticamente a lo que te venden? Hago un repaso de experiencias de éxito de punta a punta del planeta. Podemos pensar que es cosa de los populistas, de los ultras de la derecha, de los Estados Unidos... No. Pongo ejemplos que van desde Pedro Sánchez en Ayuso, pasando por Milei, Meloni, Trump, Boric, Maduro, Xi Jinping, la realeza británica o Sheinbaum. El abanico geográfico es muy variado, y también el ideológico. Hay hombres y mujeres. No hay una distinción real a la hora de explicar cómo el poder fija unas imágenes para mover audiencias».

Habla de mitos. ¿Nos trasladamos a la Antigua Grecia?

«Antigua Grecia, contigo empezó todo. En Grecia está la cuna de la sociedad occidental. A los mitos griegos aparecen figuras que eran construcciones. ¿Quién construía a estos personajes que protagonizaban seriales espectaculares? Lo hacían unos señores al servicio del poder, para fijar unas historias para que proyectaran a la gente el modelo de hombre, de mujer, de sociedad, a que tenías que aspirar. Lo hacían de manera atractiva, no administrativa».

¿Y hoy día?

«Hoy día se construye el mundo sobre todo con imágenes, a través de las pantallas, como la motosierra de Milei, la gorra de Donald Trump o el Peugeot de Pedro Sánchez. Son imágenes de impacto. Los personajes pasarán, pero estas experiencias quedarán, porque han sido la explicación de un éxito en un momento determinado. Estas imágenes, de fondo, tienen un relato que tiene sus raíces en los esquemas de historias que funcionaban en la Antigua Grecia. Se trata de entrenar la mirada de la gente, que seamos un poco menos vulnerables».

¿Entonces siempre vemos al político tras una máscara?

Máscara «Todo el mundo puede ser constructor de mitos, todos lo hacemos; en las redes, más»

«La política siempre tiene una parte importante de representación, pero todos lo aplicamos. Ahora explico las cosas de una manera determinada porque hablo con un periodista. Si le explicara a mi madre, lo haría diferente. Y a los alumnos, de otra forma. ¿Miento a clase? No, sólo adapto el lenguaje, el tono... Es una tarea de adaptación. La política también lo hace. El líder no es el que vemos exactamente. Están interpretando un rol de liderazgo, como un docente trabaja su rol en el aula, pero no actúa así en casa. De entrada, la idea de la interpretación no tiene que ser necesariamente mala. La cuestión es la sobreactuación en que caen hoy día muchos políticos y que a mucha gente les crea acríticamente».

¿Todos tenemos máscara?

«Todo el mundo puede ser constructor de mitos. Todos lo hacemos bastante. En las redes sociales, cada vez más. Cuándo la gente cuelga un selfie con los amigos o un vídeo en TikTok está representando. En aquel momento, está vendiendo una imagen. La idea es gustar, emocionar, no dejar indiferente. Esta construcción la hacemos de manera intuitiva. El poder también lo hace. La idea es mostrar las intenciones que hay detrás para que puedas decidir conscientemente, no sólo empujado por el gancho de las imágenes».

¿Dónde está la línea entre la mentira y el mito?

«Que sepas explicar una historia no quiere decir que mientas. La construcción de mitos modernos implica la construcción de historias que la gente entienda. Eso es positivo. Llegas mucho mejor a la gente generando una anécdota con que se identifique el personaje que con números fríos o con el lenguaje administrativo. La idea de no me vengas con historias es mentira. Sí que queremos historias, pero que sean buenas, útiles y aporten alguna cosa. Eso no quiere decir mentir. El problema que tenemos es que parte del espectro político ha pensado que tiene la razón y la pureza y que con eso tenía bastante, y la otra banda|lado se ha dedicado a hacer llegar bien su mensaje».

¿Cómo se comunica bien?

«Hay dos elementos clave en la comunicación: la estrategia y la autenticidad. No puedes esperar que para abrir la boca y pensar que tienes la razón triunfarás. Tienes que saber explicarlo, saber con qué cuentas, a quien lo explicas, con qué objetivo lo haces y con qué canales. Necesitas una estrategia. La segunda parte es que la gente te tiene que percibir como auténtico, creíble; tienes que ser coherente entre lo que dices y lo que haces, o entre lo que se percibe que eres y qué dices».