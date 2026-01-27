El Centro Cívico Gregal celebra su primer cumpleaños

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Centro Cívico Gregal ya ha soplado su primera vela. El equipamiento celebró ayer tarde su particular fiesta de cumpleaños, un año después de su inauguración formal. Lo hizo acompañado de decenas de usuarios que lo han convertido en su segunda casa. «El centro cívico es un lugar donde hacer a nuestro hogar más grande», expresó al panadero Xavier Pàmies Sistaré. «Tiene que ser el corazón del barrio», añadió.

Familia, socialización, convivencia, encuentro, conocimiento, descubrimiento, red, Reus... Son conceptos que se utilizaron durante el acto para definir qué ha significado el Gregal. En sus primeros doce meses de vida, más de 43.000 personas han pasado por sus instalaciones, que han acogido 153 actividades. «Es bonito que cada vez tengamos más demanda», aseguró la concejala de Relaciones Ciudadanas, Mar Escoda. «Aquí han pasado muchas cosas y se ha generado comunidad», apuntó la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita.

El Servicio de Orientación y Atención al Bienestar Emocional (SOABEM), el Nexes o el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) son tres ejemplos de las iniciativas que desarrollan sus propuestas. Pilar y Yassine son participantes de las tertulias de catalán. «Soy marroquí, no me gusta el Barça, pero Cataluña me gusta mucho y tengo mucho gusto de conocer la cultura catalana», reconoció Yassine. Pilar asumió el reto que, cuando se jubilara, hablaría catalán de forma seguida o «cuando quisiera». «Acabaré haciéndolo», afirmó ayer por la tarde ante los asistentes. En su caso, ha participado, también, en clases de iniciación al italiano, así como en sesiones de taichi. «Este primer año ha estado superfabuloso, cada día he venido a buscar el diario», destacaba.

Montse, monitora de yoga de la asociación de vecinos Reus Nord, remarcaba que «sólo tengo cosas positivas por decir». Tampoco faltó a la cita el Taller Baix Camp, representando por Ferran Vidilla, que ha podido llevar a cabo en el centro cívico pequeños talleres de sensibilización y demostración.