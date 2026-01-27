Los Campaneros de Reus presentan una propuesta para recuperar las antiguas campanas de la Prioral

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Los Campaneros de Reus insisten en la reclamación en llevar a cabo una actuación de adecuación del campanario de la Prioral de Sant Pere y, al mismo tiempo, recuperar tres de las campanas de la Prioral desaparecidas el año 1936 con el estallido de la Guerra Civil; las campanas de Sant Pere, Sant Jaume i Jesús. Júlia Moyano, de los Campaneros de Reus, destaca que la recuperación de estas campanas es una inversión que reclaman desde hace tiempo con el fin de «recuperar la sonoridad que tenía antes el campanario». «Sería la manera de recuperar muchos de los toques históricos que, desde que faltan las campanas, no se han podido repetir», añade. Además, el proyecto de recuperación tendría que incluir, aparte de las campanas, los yugos, los badajos y todos los mecanismos manuales y automáticos asociados a los toques.

Actualmente, los campaneros se encargan de llevar a cabo varios toques relacionados con el calendario festivo y cultural de la ciudad, como en las Fiestas Mayores de Sant Pere y Misericordia, por Semana Santa o por Todos los Santos. No obstante, tal como apunta Moyano hay «algunos toques que ya no se pueden hacer». Además, con el fin de recuperar esta sonoridad «también haría falta hacer un mantenimiento y afinar algunas de las campanas que actualmente hay». Todo un proyecto que, en una estimación inicial presentada por Campaneros de Reus prevén que tenga un coste en torno a los 149.118,22 euros. «Es lo que hemos podido calcular, si de verdad se saliera adelante veríamos cuál podría ser el precio exacto final», afirma.

Por otro lado, aprovechan para reclamar que se lleve a cabo una actuación de adecuación que también incluyen en el presupuesto. «Se tendría que arreglar la estructura de Petra Clàudia, ya que las vigas, que son de madera, no están muy bien». Un desgaste natural teniendo en cuenta que el espacio está abierto a las inclemencias climatológicas. Por este motivo, también piden que se recuperen los postigos de madera que en el pasado permitían cerrar el campanario, con el fin de conservar mejor las campanas. Actualmente, el campanario de la Prioral dispone de las campanas de Misericordia y Sant Pau en el primer piso y Petra Clàudia y la de Sant Bernat, o de los gigantes, en el segundo piso.

Con el fin de trasladar y dar a conocer esta iniciativa desde la entidad han aprovechado la actual edición de Presupuestos Participativos de Reus para presentar el proyecto y pedir el apoyo de los ciudadanos. Por este motivo, presentaron el proyecto en este proceso participativo el cual, junto con el resto de propuestas, se está analizando por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Reus antes de pasar a votación. «Lo hemos presentado aquí porque puede ser un comienzo para buscar recursos o hacer alguna cosa», comenta Júlia Moyano.

Ahora bien, apunta que en caso de que saliera adelante, se tendría que ver «con qué presupuesto contamos y qué podemos llegar a hacer». Por ejemplo, según calculan en el proyecto la recuperación de la campana de Sant Pere, con todos los elementos necesarios, tendría un coste aproximado de 36.000 euros. «Son precios aproximados, que más o menos hemos calculado buscando información. Cuando sepamos que lo podemos sacar adelante determinaríamos mejor el presupuesto», expresa.

Por otro lado, Moyano admite que en caso de sacar adelante la recuperación de las campanas se abriría la pregunta de si mantener o no la campana de Misericordia, la cual fue subida el año 1941. No lo sé qué se haría, es un debate que hay a veces. Es la única campana que no forma parte de las originales y, por lo tanto, no forma parte de la sonoridad original del campanario», señala Moyano.