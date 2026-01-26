«No me esperaba tantos problemas con el AVE», asegura una usuaria de Reus

El caos ferroviario de este lunes por la mañana también ha afectado a la circulación de trenes de la alta velocidad en la estación del Camp de Tarragona con retrasos de entre dos y una hora en algunos de los trenes. A modo de ejemplo, la megafonía anunciaba el acceso a las vías en torno a las dos de este mediodía del Ouigo en destino a Barcelona de las 12.24 h.

La Iraida Caballé, de Reus, ha optado por la alta velocidad porque es la «más rápida», aunque reconoce que quizás tendría que haber escogido el autobús. Ha comprado el billete para el AVE de las 14.06 h y a la aplicación de Renfe y en las pantallas le indicaban que el convoy no saldrá hasta las 15.17 h. «Esperaba que al menos con el AVE no hubiera tantos problemas, pero también hay», ha lamentado.