Tarragona prevé poner en funcionamiento el nuevo auditorio que proyecta en Reus en el 2031

La Diputación de Tarragona prevé iniciar las obras del nuevo auditorio que proyecta en la ciudad de Reus el próximo 2029 para poder ponerlo en funcionamiento dos años después, en el 2031.

La presidenta del ente provincial, Noemí Llauradó, ha presentado este lunes por la mañana los detalles del proyecto, que formará parte de la futura ampliación de la Escuela y Conservatorio de Música de la Diputación en Reus, en el Palau Bofarull. Albergará más de 400 butacas (el actual auditorio del centro tiene una capacidad de 250 plazas) y ocupará 1.800 metros cuadrados, dando servicio a estudiantes y profesores del centro de enseñanzas musicales. Se construirá en un espacio anexo integrado física y funcionalmente con el edificio actual y con entrada por la calle de Salvador Espriu.

El nuevo auditorio estará abierto a orquestas y otras formaciones musicales de toda la demarcación, convirtiéndose así en un equipamiento para todo el territorio. Llauradó ha indicado que esta es la ubicación de la ciudad más idónea para construir el auditorio, ya que su función principal es dar servicio al alumnado de la Escuela y Conservatorio de la Diputación en Reus, y al mismo tiempo se convertirá «en un auditorio de referencia a la demarcación para la música sinfónica».

El auditorio se construirá en un espacio anexo integrado física y funcionalmente con el edificio actual y con entrada por la calle de detrás (Salvador Espriu). Con respecto al resto de los espacios de la Escuela y Conservatorio, el acceso seguirá estando por la calle de Llovera. Esta operación de ampliación y mejora del centro requerirá la adquisición de entre dos y cinco fincas próximas, hecho que permitiría pasar de los 1.042 metros cuadrados actuales del centro además de 4.000.

Ante la posibilidad de hacer algún cambio en el planeamiento urbanístico, Diputación y Ayuntamiento trabajan en torno al proyecto, que convertirá este espacio del centro de la ciudad en un destacado foco musical y cultural del conjunto de la demarcación. La alcaldesa de Reus ha resaltado que el auditorio y la ampliación e integración de todas las aulas y espacios en un mismo lugar «representará una mejora en el servicio a alumnos, profesorado y toda la comunidad de la Escuela y Conservatorio de Música».

Al mismo tiempo, el proyecto de ampliación de la Escuela y Conservatorio de Música de la Diputación en Reus prevé la construcción de aulas y otros espacios para alumnado, profesorado y resto de plantilla del centro. De esta manera, las catorce aulas de música que desde el curso 2014/15 funcionan a la sede de la calle de Sant Jaume, compartiendo edificio con la Escuela de Arte y Diseño de la Diputación en Reus, se integrarán en la sede del Palau Bofarull. Aparte que se ganará en operatividad, la Escuela de Arte y Diseño dispondrá de más espacio para su actividad.