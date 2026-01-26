El Bartrina acoge un fin de semana de danza con el talento del territorio

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El XII Premio Beca Roseta Amase 2026 cerró ayer domingo 25 de enero con la participación de 700 participantes durante este fin de semana durante la competición coreográfica, en la que jóvenes bailarines tuvieron que mostrar su talento y entrega ante un jurado experto en cinco categorías. Danza clásica, jazz, española, contemporánea y urbana llenaron el escenario del Bartrina con bailes elegantes y pulcros, ritmos tradicionales como los del flamenco o la energía ardiente de coreografías con temas como Hot Stuff, de Donna Summer. Organizado desde la Asociación de Profesores de Danza de las Comarcas de Tarragona (APDCT), en colaboración con diferentes escuelas de danza, el Ayuntamiento de Reus y la Diputación de Tarragona, la voluntad era ofrecer un espacio para estos jóvenes con el fin de avanzar dentro de esta disciplina artística.

«La ciudad siempre ha tenido este vínculo histórico con la danza, así que estamos muy contentos con que trabajamos para reivindicarlo y mostrar el talento que tenemos actualmente», apuntó la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, que al mismo tiempo reivindicó la figura de la hija ilustre Roseta Amase, célebre bailarina nacida en Reus el año 1849. Por su parte, la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, afirmó que esta duodécima edición del acontecimiento «ha demostrado que la danza es mucho más que un arte escénico, es una manera de sentir y explicar el mundo a través del cuerpo». Además, destacó el Premio Beca Roseta Amase como «una apuesta por este presente de bailarinas y bailarines que disfrutan de la danza aprendiendo de los mejores».

Rosa M. Barberà fue galardonada por su trayectoria profesional

Por otro lado, la jornada sirvió para entregar a Rosa a María Barberà Rue el Premi Trajectòria en el Mundo de la Danza, un reconocimiento al trabajo y la contribución destaca de profesionales de referencia al territorio. Reusense de nacimiento, el jurado valoró que había sido puntera en extender el ballet en las comarcas de Tarragona y a llevar la danza a una población como Cambrils, ya que el año 1972 fundó el Centro de Danza de Cambrils, donde estuvo al frente hasta el año 2021. A la vez, también hicieron valer su extensa trayectoria como bailarina con formación y presencia en el ámbito internacional.