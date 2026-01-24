Un estudio apunta que los 'gegants vells' de l'Arboç son las piezas festivas más antiguas de Europa

Un estudio impulsado por el Ayuntamiento de l'Arboç y liderado por el Taller Avall ha revelado que los gegants vells del municipio son las piezas festivas más antiguas de Europa. En un inicio, se partía de la premisa que los gigantes fechaban de 1827, pero la investigación apunta que el origen de los bustos es anterior.

Calculan que son del siglo XVII -entre 1650 y 1670- y que se trata de las figuras de dos copatrones que lucían en el retablo de la iglesia de santo Julià, obra de Domènec Rovira el Major. Para llegar a estas conclusiones se han hecho pruebas de rayo X, además de una investigación documental. Según el consistorio, el hallazgo los coloca en el mapa de la cultura popular europea.

«Es un gran orgullo y una gran satisfacción», ha afirmado el alcalde Joan Sans. La investigación empezó a mediados del 2024, momento en que las dos piezas festivas se sometieron a una prueba de rayos X en el Centro Médico Quirúrgico (CMQ) de Reus, además de un proceso de restauración para recuperar el aspecto original. Junto con una investigación documental que se ha alargado dos años, los investigadores han concluido que los bustos de los gigantes viejos de l'Arboç son originariamente dos de las cuatro figuras que representaban los copatrones del municipio.

Estas se encontraban en el retablo de la iglesia del pueblo, obra de Domènec Rovira el Major. La investigación indica que Chabrán era originalmente la figura de san Justí, mientras que Llúcia era santa Victoria. Una teoría que se ha confirmado después de comprobar que la morfología, el tipo de madera usada y el estilo de los bustos no concordaban con las informaciones que los fechaban 200 años más tarde, en 1827, fecha de la primera referencia documental de los gigantes.

Por el contrario, el estudio apunta que fueron creados entre 1650 y 1670. Las dos piezas fueron creadas a finales del siglo XVII y posteriormente, se arrancaron y se colocaron encima de cuerpos de gigantes. Así, los gigantes viejos tienen casi 400 años de historia. «Estaríamos delante de figuras religiosas aprovechadas para ser gigantes, los más antiguos que se conservan a escala de Europa», ha apuntado al gerente del Taller Avall, Aleix Alvarez Vall.

Pendiente de resolver otras incógnitas

Después del descubrimiento, queda pendiente resolver las dudas sobre quien descolgó las figuras de los copatrones del retablo para desacralizarlas, así como el motivo por el cual lo hizo. De momento tampoco se ha averiguado qué ha pasado con los otros dos copatrones de la ciudad.

Sea como sea, la sorpresa ha estado muy bien recibida tanto por parte del consistorio como del grupo portadora de gigantes. «Para nosotros es un orgullo. Creemos que eso será un impulso para la cultura local y estamos muy contentos y satisfechos de los resultados», ha aseverado Roger Bartolín, miembro de la junta del grupo.

La iglesia del municipio ha sido el sitio escogido este sábado para dar a conocer las conclusiones del estudio a la ciudadanía. Este será la última vez que los gigantes viejos de l'Arboç lucirán fuera de las vitrinas de la Casa de la Cultura del pueblo, donde a partir de ahora se expondrán y se explicará su valor patrimonial, histórico y cultural no sólo a escala municipal ni de país, sino también europea.