Aigües de Reus invierte 500.000 euros en la depuradora para alcanzar la autosuficiencia energética

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Aigües de Reus ejecutó, a lo largo de 2025, toda una serie de inversiones a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) por un valor total de 497.577,86 euros, para la mejora continuada de los procesos de tratamiento de las aguas sucias y la obtención de una mayor eficiencia en la producción energética de la planta. Este 2026, Aigües de Reus sigue priorizando esta línea de trabajo, de manera que la planta depuradora acabe alcanzando la autosuficiencia energética, al producir casi el 100% de la electricidad que necesita.

Las obras se enmarcan en el plan anual de reposiciones y mejoras del sistema de saneamiento de la ciudad de Reus, que cuentan con el cofinanciamiento de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de la Generalitat de Catalunya. El presupuesto total en los años 2024-2025 y 2026 habrá superado los 1,6 millones de euros.

Las actuaciones más destacadas, ejecutadas a lo largo de 2025 fueron diversas. Por una parte, se finalizaron las obras de reparación del digesto secundario para mejorar el aislamiento y aumentar la producción de biogás. Por otra parte, se completó la ampliación de capacidad del sistema de deshidratación de barros y la reposición de las válvulas de seguridad de los digestos y del gasómetro.

En todos estos casos, hay que tener en cuenta que el proceso de depuración de la EDAR de Reus emite la producción de biogás a partir de los residuos orgánicos que se han aislado de las aguas sucias y que se destina a la trigeneración energética. Se trata de un proceso que no deja de ser muy elemental, ya que la digestión (o fermentación) de los residuos orgánicos que se han aislado del agua, genera de forma natural un gas (gas metano, fundamentalmente) que se reaprovecha como recurso energético.

El biogás que se obtiene se deriva, en una parte, a generar calor en procesos internos de la propia estación depuradora. Concretamente, se destina a la digestión de biosólidos: un sistema que permite eliminar de manera natural la fracción volátil de los barros que se genera en una estación depuradora, contribuyendo a la disminución de los residuos sólidos y, al mismo tiempo, aumentando la propia producción de biogás aprovechable.

Una segunda parte, se acaba comercializando como electricidad mediante la planta de cogeneración. Y finalmente, una tercera parte se destina a la generación de «frío por absorción», que se destina a la refrigeración del laboratorio. Es lo que se conoce como «trigeneración».

Daniel Rubio, concejal responsable de Aigües de Reus afirma que: «El plan de inversiones en la EDAR responde al compromiso del Ayuntamiento y de Aigües de Reus con la mejora continua del sistema de saneamiento; con una gestión eficiente y sostenible de los recursos; así como con un modelo de servicio público moderno, resiliente y comprometido con el territorio y el medio ambiente».

Con respecto a este año 2026, la cifra de inversión prevista se sitúa ahora mismo en torno a los 500.000 euros, que corresponden a la atribución de fondo hecha por la ACA. Entre las obras previstas, está la mejora de la planta de cogeneración, consistente en instalar un segundo motor para el aprovechamiento del biogás generado. También está previsto que se inicien diversas de las obras que la inspección llevada a cabo de la obra civil consideró prioritarias o de mayor urgencia.