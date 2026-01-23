La inclusión, un reto compartido

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La inclusión no es un reto único, aislado o particular de una sola persona; ni siquiera de una ciudad como Reus. Todo lo contrario, requiere la implicación de todo el mundo a escala mundial para garantizar que nadie quede atrás. Con esta premisa convocó su asamblea anual la red Let Her In, una ONG que busca la integración, la diversidad y la igualdad de género en cualquier contexto de la sociedad, así como el fin de la discriminación.

Bulgaria, Países Bajos, Irlanda, Grecia, Italia, Rumanía, Portugal, Bélgica, Macedonia del Norte, Alemania, Turquía, Polonia, Hungría, Eslovenia... Representantes de más de una veintena de países se están reuniendo, entre ayer y hoy, en las instalaciones del Espai Boule para aprender, compartir proyectos y generar sinergias. La directora de DomSpain, Olena Korzhykova, subraya que trabajar con socios internacionales permite compartir «una experiencia y una experticia» y «transferir la innovación a las diferentes regiones». «No hace falta trabajar o pelearse uno solo; creemos equipos, conectemos territorios y demos a conocer el potencial que tenemos», añadió. La concejala de Educación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Reus, Pilar López, también apuntó en esta dirección: «Gente como vosotros, con mucho talento y energía, nos ayuda a mejorar y a abrir nuevas oportunidades de futuro».

Francesca Dadomo, de la Cámara de Comercio Italiana en España, destaca que compartir espacio con profesionales provenientes de realidades tan variadas permite «trabajar en red, crear nuevas ideas y nuevos consorcios» y, de esta manera, presentarse conjuntamente en la búsqueda de financiación. «El objetivo principal es la igualdad de género en todos los espacios de la vida y, especialmente, el trabajo», señala.

Durante la jornada, Dadomo se había fijado en una iniciativa centrada en alcanzar un mejor reparto de las tareas vinculadas con los cuidados entre los múltiples componentes de la familia, un planteamiento enfocado para llegar a los departamentos de recursos humanos de las empresas para que tengan «un poquito más de sensibilidad» y faciliten la conciliación entre las vidas laboral y personal.

Enrico Dolza forma parte de la Fundación Instituto para Sordos de Turín, Italia. Centra numerosos esfuerzos a garantizar la inclusión «durante toda la vida» y la accesibilidad global. La asamblea de Let Her In, que reunía personas de los continentes europeo, asiático y africano, era «una oportunidad única».

Sandra Fuentes es directora general de UNAVE, la Asociación para la Formación Profesional y la Investigación de la Universidad de Aveiro (Portugal). «La red nos ha permitido conocer e integrarnos en un gran grupo, que nos ha creado oportunidades de transferir conocimientos», analizaba. Es una experiencia «que nos enriquece a todos» y que permite sumar para intentar llegar al siguiente nivel y a las ayudas europeas, objetivos que, individualmente, «serían muy difíciles de alcanzar».

El encuentro internacional permitió, además, posicionar Reus en el panorama internacional. La edil López invitó a los asistentes a disfrutar de la ciudad y del modernismo, pero, también, de su elixir. «¡No olvidéis beber un vaso de vermú de Reus!», clamó. El mensaje fue asumido por la sala. Y es que Korzhykova aseguraba que las reuniones permiten «promover los territorios». «Todo el mundo ya sabe las palabras vermú, Gaudí, modernismo», dijo.

La primera jornada estuvo dedicada a la visión estratégica de la red, con la celebración de la asamblea general y las sesiones de presentación y desarrollo de proyectos. También tuvieron lugar espacios de networking y se ofreció a los colaboradores una visita opcional por Reus y una cena. Hoy, el encuentro seguirá poniendo el foco en la cocreación y la innovación, con la compartición de ideas y de propuestas para convocatorias centralizadas y de carácter europeo. Antes de acabar, se construirán iniciativas con impacto y se compartirán los resultados de los socios de Let Her In.