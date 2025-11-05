Cuatro institutos de Reus reciben el sello de la Xarxa de Centres per la Igualtat

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cuatro institutos de Reus han sido reconocidos con el sello de la Xarxa de Centres per la Igualtat, una distinción que premia el compromiso de los centros educativos con la igualdad de género y la prevención de las violencias machistas. Los centros galardonados son el Instituto Baix Camp, el Instituto Gabriel Ferrater y Soler, el Instituto Escola Pi del Burgar y el Colegio Sant Josep.

El acto de entrega de los sellos ha tenido lugar este miércoles, 5 de noviembre, al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Reus, con la presencia de la alcaldesa Sandra Guaita, la concejala de Servicios a las Personas y Derechos Sociales Anabel Martínez, y el concejal de Juventud Daniel Marcos. Durante la ceremonia, se ha proyectado un vídeo sobre las actividades realizadas por el alumnado referente de igualdad durante el curso 2024-2025 y se ha presentado el videoclip de una canción creada para|por los mismos jóvenes.

Este es ya el noveno año que se entrega el sello, y el Instituto Gabriel Ferrater y Soler ha sido reconocido desde la primera edición. El año pasado, el proyecto “Xarxa de Centres per la Igualtat. Referents de Igualtat de Reus” fue distinguido como Buena Práctica en el ámbito educativo e incluido al Banco de Buenas Prácticas de los Gobiernos Locales de Cataluña, impulsado por la Federación de Municipios y la Fundación Carles Pi y Sunyer.

El sello se otorga después de que los institutos realicen una auditoría en materia de coeducación, donde analizan sus acciones para fomentar la igualdad y hacen un retorno al Ayuntamiento. Además, alumnos de 4t de ESO participan como Referentes de Igualdad, con la misión de promover entre sus compañeros una mirada igualitaria y respetuosa, libre de violencias machistas y LGTBI-fòbiques.

La Xarxa de Centres per la Igualtat de Reus es un proyecto impulsado conjuntamente por el Área de Servicios a las Personas y Derechos Sociales y la Concejalía de Juventud, con el objetivo de implicar toda la comunidad educativa en la prevención de las desigualdades y las relaciones abusivas.