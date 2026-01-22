La Cambra se alía con Prodeca y llevará once bodegas del territorio a la feria Wine París 2026

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Cambra de Comerç de Reus repetirá experiencia en Wine París. La corporación acompañará once bodegas del territorio, que representan cuatro denominaciones de origen, a una de las ferias del sector vitivinícola más importantes del mundo. En esta ocasión, lo conseguirá del brazo con Prodeca, la empresa pública de la Generalitat de Catalunya que trabaja para promocionar los productos catalanes.

La jefe de Internacional de la Cambra, Elena Andreu, subrayó que, para las bodegas participantes, la participación en Wine París les permite posicionar sus vinos «como marcas de relevancia», consolidar sus relaciones comerciales existentes, abrir nuevos mercados y contactos y beneficiarse de las acciones formativas y las ponencias que completan el programa. «El sector vitivinícola no es sólo una industria importante, sino que también es un símbolo de nuestra identidad», expresó el presidente de la corporación, Mario Basora.

La feria se desarrollará entre el 9 y el 11 de febrero. El estand se ha diseñado para ser «práctico» para las bodegas, para que puedan llevar a cabo reuniones y para que se ponga de relieve «la calidad, diversidad y potencia de nuestro ámbito cameral y del territorio». Todo permite «que las bodegas se concentren únicamente en la comercialización». «De todo el resto se encarga la Cambra», asegura Andreu. La corporación asumirá funciones como la instalación del punto en la feria, el apoyo en la búsqueda de alojamiento y transporte, la logística para el envío de muestras, la traducción y el acompañamiento jurídico.

Las bodegas lanzan como reto de futuro centrar la mirada en el mercado asiático

José Beltrán, de la bodega Terra del Priorat, una de los que repetirá experiencia en Wine París, afirma que la ayuda de la Cambra permite tener una «seguridad muy grande» porque es «como tener un piso llave en mano». «Por eso estamos repitiendo y, si todo va bien, volveremos a hacerlo», afirmó. Además, pidió que «miremos hacia Asia, un mercado muy interesante».

Beltrán definió París como una «ubicación geoestratégica» y analizó que, estando en el Priorat, «no podemos competir en volumen, sino en calidad». «Es una estrategia de venta diferente, tenemos que ir a buscar compradores más interesados en calidad, tenemos que defender el territorio, Cataluña y el patrimonio que tenemos», aseveró. «Más allá de la venta pura y dura del vino, tenemos que hacer llegar al comprador que nosotros trabajamos a mano, cada cepa es importante para nosotros, y eso nos cuesta tiempo, inversión, desgaste personal, nos encarece costes, y el comprador lo tiene que saber identificar», continuó. «No se trata de cuánto vale la botella, sino de qué hay dentro», concluyó.