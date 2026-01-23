La CUP de Reus pide que el vecindario participe en la definición del proyecto de la playa de vías

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

l El grupo municipal de la CUP en Reus llevará al pleno municipal de hoy 23 de enero dos mociones con relación a la playa de vías y la Unidad de Ictus. En primer lugar, reclama garantizar que los vecinos de los barrios de la Mineta, Reus Nord y Gaudí formarán parte del proceso de definición del proyecto de la playa de vías.

Por otro lado, también llevarán al pleno una moción impulsada desde la Plataforma por la Sanidad Pública del Campo de Tarragona. En esta piden establecer una Unidad de Ictus asistencial activa las 24 horas del día los 7 días de la semana. Actualmente, cuando un caso grave se produce fuera del horario, los pacientes tienen que ser derivados en hospitales de Barcelona. MLB