Tarragona reclama unidad para garantizar la atención al ictus las 24 horas en Joan XXIII

Tarragona ha vivido este enero un frente común político y social para reclamar el refuerzo urgente de la atención al ictus al Hospital Universitario Juan XXIII. La Plataforma por la Sanidad Pública del Camp de Tarragona ha llevado al Pleno municipal una moción para exigir la trombectomia mecánica operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una demanda que ha recibido el apoyo explícito de Tarragona en Comú, de ERC y de Junts por Catalunya.

La propuesta parte de un mensaje claro: en el ictus, cada minuto cuenta. Actualmente, cuando un ictus grave se produce fuera del horario laboral, muchos pacientes del Camp de Tarragona tienen que ser derivados en Barcelona, hecho que puede provocar retrasos críticos y aumentar el riesgo de secuelas graves o mortales. Según datos de 2024, en la demarcación se registraron unas 700 activaciones del Código Ictus, con más de 400 ingresos a la Unidad de Ictus.

Para Tarragona en Comú, la moción presentada no sólo reclama la apertura 24/7 del servicio, sino también un plan ejecutivo con recursos humanos, técnicos y organizativos, garantías laborales para los profesionales y mecanismos de transparencia con la publicación periódica de indicadores asistenciales. El texto denuncia una desigualdad territorial que deja Tarragona en peores condiciones que otros territorios como Gerona.

En este sentido, ERC Tarragona ha anunciado que defenderá la moción al Pleno, asumiendo plenamente las reivindicaciones de la Plataforma. Los republicanos remarcan que no es aceptable que la atención sanitaria dependa de la hora o del día en que se produce el ictus, e instan al Departamento de Salud a desplegar de manera urgente los refuerzos necesarios al Juan XXIII.

Por su parte, Junts per Catalunya también ha presentado una moción propia en la misma línea, exigiendo que Tarragona sea reconocida como ciudad de referencia sanitaria. El grupo municipal denuncia que los recursos existen, pero que falta voluntad política para garantizar un acceso equitativo a un tratamiento clave que puede multiplicar las posibilidades de recuperación si se aplica a tiempo.

La CUP de Reus también se ha sumado a las reivindicaciones de la Plataforma por la Sanidad Pública y llevará al pleno municipal una moción para reclamar la apertura 24/7 de la unidad de trombectomía y el refuerzo integral de la atención a la ictus en el Camp de Tarragona. La formación denuncia el agravio territorial que supone tener que derivar pacientes graves en Barcelona fuera del horario actual y defiende que el volumen de casos —700 activaciones del Código Ictus el 2024— obliga a disponer de un circuito asistencial completo en el territorio.