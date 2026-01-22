El Reus Deportiu quiere ratificarse en la Champions superando la prueba de Saint-Omer

El Reus Deportiu Brasilia vuelve hoy a la Champions para ratificarse en un grupo competido que permite pocos errores. El objetivo de los rojinegros es acceder a la final en ocho y el camino lo inició venciendo en el Igualada en casa hace unas semanas. Hoy a las 20 horas, el conjunto reusense tendrá que superar la prueba de Saint-Omer y asaltar la pista del campeón de Francia para continuar en la lucha.

«Es imprescindible para ratificar los tres puntos importantes que obtuvieron en casa y no nos confiamos», destacaba al técnico reusense Jordi Garcia. El duelo contra el Saint-Omer se presenta como un partido trampa, aunque el campeón francés todavía no ha puntuado en esta fase de grupos de la Champions. «Venimos a una pista difícil. Sabemos la dificultad que supone primero el material de la pista, que es de goma, y después porque el equipo no se juega nada y, delante de los suyos seguro que darán un paso adelante para alcanzar la victoria», avisaba Garcia.

Por la pista del Saint-Omer sólo ha pasado el Igualada y este salió con una victoria por 0-3. El conjunto catalán es el rival directo de los rojinegros, así que los de Jordi Garcia también tienen que superar la prueba francesa para alcanzar dar un paso adelante. El jugador rojinegro Pol Martínez apuntaba que «es un partido clave y tenemos que ser efectivos. No les podemos dar ninguna opción, porque es un rival que en su pista es peligroso». Martínez juega este año su primera temporada como miembro del primer equipo de lleno derecho y, en sus palabras, «han sido seis meses buenos, adaptándome a la categoría y a los equipos y estoy muy contento».

Los encarnado-y-negros cierran hoy la primera ronda de la fase de grupos

El club reusense afronta el partido de hoy con las dudas de Càndid Ballart y Marc Julià. Jordi Garcia destacaba que «jugamos el pasado domingo y hemos tenido pocos días de descanso, tenemos jugadores tocados... son cosas que solucionar de cara el partido». El año pasado, los rojinegros se llevaron el partido contra el Saint-Omer por 1-4 y esperan poder repetir la gesta hoy.

Este será el último partido de la primera vuelta de la fase de grupos de la Champions, empieza la parte decisiva de la competición europea y el conjunto rojinegro está preparado para soñar.