El Baile del otro Patrón de Reus, San Sebastián

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

No hay momento más único y propio para una población que la Fiesta Mayor. Todos los reusenses tienen algún recuerdo especial de Sant Pere o Misericordia y, aunque no sean creyentes, seguramente le tendrán afecto a sus figuras. No obstante, como en el juego del impostor que tanto se ha puesto hoy día de moda entre la juventud, aquí tenemos una patrona que no es el que parece ser. Aunque parezca que ha estado allí desde siempre, la Virgen de Misericordia no se empezó a celebrar en Reus hasta el siglo XVIII, ya que anteriormente la Fiesta Mayor de invierno de Reus era San Sebastián, el día 20 de enero. Una festividad, sin embargo, que se fue perdiendo poco a poco a favor de la actual patrona de Reus que, en su beneficio, coincide en fechas que hace menos frío.

Ahora bien, el año 2015 se decidió reanudar la celebración de la festividad a raíz de la iniciativa impulsada por parte de La Carrutxa y el Aula de Sonidos. «Se quería recuperar un poco los antiguos bailes folk que se hacían antes en la plaza del Castillo y dar un poco de contenido en una fiesta que recuerde a nuestro antiguo Patrón», explica Helena Sardà, miembro de la organización del Baile de Invierno. Además, lo que pretende es también recuperar el espíritu anterior de las Fiestas Mayores o que todavía se conserva en algunos pueblos pequeños: «Les fiestas antes eran de autogestión en el sentido económico». Por ejemplo, se llevar a cabo una recaudación de productos para rifarlos y, con este dinero, se pagan al grupo de músicos, una banda folclórica de una decena de integrantes. «Todo eso ha evolucionado con el paso de los años y ha cambiado, no podemos ser autogestionados porque los costes suben mucho, pero es conservar una fiesta de baile en invierno, con la brasa y con la idea de hacer una fiesta hecha por reusenses y para los reusenses», añade.

Además, con el fin de diseñar la fiesta desde la organización quisieron recuperar no tan sólo las canciones de la época, sino también la fiesta. «Tenemos documentado, gracias a las noticias de la época, que se hacían cenas, bailes, se encendían luminarias y se adornaban las calles con el que se podía», afirma la coorganizadora. De esta manera, el Baile de Invierno no pretende ser una recreación histórica fiel, sino una recuperación adaptada a los tiempos de hoy día: «Les características sociales y culturales de ahora son diferentes, pero nos inspiramos con todo lo que encontramos a la hora de crear el Baile de Invierno».

El baile quiere recuperar el espíritu de las Fiestas Mayores hechas por el y para el pueblo

10.ª edición

Este sábado 24 de enero a partir de las 17.30 horas se celebrará la 10.ª edición, en qué, después de la experiencia de los últimos años, desde la organización apuntan que empiezan a tener el bendecido problema de que el espacio se les está quedando pequeño a raíz del éxito. «Cada vez viene más gente y la plaza del Castillo es lo que es. Al principio sólo hacíamos un corro y ahora tenemos que hacer unas cuantas por un mismo baile. Al inicio ni nos lo esperábamos este éxito», señala Sardà. Ahora bien, asegura que tienen claro que de allí no se moverán: «Allí estuvo donde empezó y está donde está San Sebastián».

La fiesta empezará a partir de las 17.30 horas con la Cercavila de colecta que recurrirá las calles del centro, yendo de comercio en comercio pidiendo obsequios: «A cambio de este obsequio los músicos le dedicarán una canción improvisada de las características de aquel comercio, de aquello que venden o de los trabajadores, siempre con humor». Posteriormente, se retorna a la plaza del Castillo donde se hacen los cantos finales y se celebra a las 21 horas la Cena Popular. Finalmente, a las 22 horas empieza el Baile, en el que según explica Sardà recuperamos una de nuestras melodías tradicionales: «El baile empieza siempre con una jota, que era la danza tradicional de esta zona antes de que se impusiera la sardana. El Priorat y el Baix Camp eran territorio de jotas».