125 años de camino compartido

El Centro de Lectura de Reus se fundó en 1859. El año 1901 nacía, bajo su cobijo, la Sección Excursionista, que el día de hoy es la más antigua de todas las secciones del Centro que se mantiene en activo.

En la actualidad tiene cerca de 150 socios, de los cuales una sesentena participan de manera activa en las actividades. Estas consisten fundamentalmente en salidas a pie por el territorio, pero también se promueven conferencias, proyecciones de documentales o la participación y organización de actividades de montañismo colectivas. Lo que une a todos los socios es, sin embargo, su amor por la montaña. «El estímulo que sente cada uno es una cosa muy personal», explican desde la Junta. «Hay quien se apunta para hacer deporte.; hay quien viene porque ama las montañas o porque quiere compañía. El hecho, sin embargo, es que en la Sección nos encontramos mucha gente que nos sentimos unidos por el hecho de que nos gusta ir a la montaña».

La celebración del 125.º aniversario arrancó a finales del año pasado y ya se han celebrado actividades como el concierto Cançons de Muntanya que ofreció la Escolanía de Montserrat el pasado 9 de enero en el Teatro Bartrina. De cara a los meses que viene, son actividades destacadas la organización de la Flama, el Camino de Montaña de las comarcas meridionales y el homenaje a personalidades que han alimentado la sección durante estos años de historia.

De esta manera, el fin de semana del 6 al 8 de febrero los de Reus serán los responsables de organizar la 57.ª edición de la Renovación de la Llama de la Lengua Catalana en Prada de Conflent. Una vez encendida la llama delante de la tumba de Pompeu Fabra, esta se trasladará a Reus, donde permanecerá hasta el 22 de febrero, que se llevará a Montserrat.

En noviembre la Sección Excursionista organizará la 61.ª edición del Día del Camino de Montaña de la IV Región, que este año transcurrirá por el término de Vilaplana. El tercer vértice del programa de aniversario son las conferencias de homenaje a Joaquim Santasusagna (22 de enero); Ramon Amigó (26 de abril); Salvador Vilaseca (14 de mayo); y Josep Iglésies (15 de octubre).

De cara al futuro, el principal reto de la Sección es el relevo generacional: «La gente joven va a la montaña, pero están conectados con el móvil y ya no tienen la necesidad de asociarse que teníamos nosotros. Pero es una cosa que pasa de manera general en todas las entidades, no sólo en la nuestra». En contrapartida, sin embargo, admiten que hay una franja de edad que todavía los alimenta: «Hay relevo gracias a la gente de sesenta años que cada año se va sumando a la Sección».