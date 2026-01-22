Marina Berasategui descarta presentar candidatura para liderar la lista de ERC para el 2027

Imagen de archivo de los concejales de Esquerra y el presidente local. Salen Recasens (segundo por la izquierda) y Berasategui (segunda por la derecha).GERARD MARTÍ

Marina Berasategui se descarta para encabezar las listas de Esquerra Republicana (ERC) a las elecciones municipales del 2027. Fuentes del partido afirman que «no tiene intención de presentar candidatura al proceso interno», una posición que ratifica la actual concejala de Urbanismo. La formación política subraya que Daniel Recasens es la opción avalada por el grupo municipal y por la vigente número 1, Noemí Llauradó, a la espera de la reflexión por parte de la militancia. «El candidato ya sabe que puede contar conmigo, siempre a disposición de lo que el partido me requiera», expresa Berasategui en declaraciones a Diario Más.

Fuentes internas de Izquierda habían asegurado que Berasategui podría emerger como posible alcaldable. Se trataría de una decisión que se habría valorado en los últimos meses, pero que, finalmente, habría quedado descartada.

Con este escenario, Daniel Recasens queda como la primera y única figura que ha anunciado, a estas alturas, que completará un paso adelante y presentará candidatura a liderar ERC para los comicios del próximo año. El proceso que determinará el cabeza de lista todavía no se ha iniciado —lo hará en las siguientes semanas— y «hay que preservarlo en tiempo y forma», afirman fuentes republicanas. No obstante, no se espera que se presenten otras alternativas.

Llauradó no repetirá

Noemí Llauradó anunció el martes que no repetirá como candidata de Esquerra Republicana a las elecciones municipales del 2027. La actual presidenta de la Diputación de Tarragona y primera teniente de alcaldesa afirmó que «hace tiempo» que había tomado la decisión y que tres mandatos «es tiempo más que suficiente para liderar un mismo proyecto». De esta manera, en el 2027, pondrá punto final a una etapa de doce años en el Ayuntamiento de Reus.

No obstante, la puerta de su carrera política quedó abierta y Llauradó se puso a disposición de su partido «para otros proyectos en los cuales pueda ayudar en Reus, a la comarca, la demarcación y el país». «Tengo energía y fuerza para seguir sirviendo a la ciudadanía desde los valores de ERC y el bagaje que me está dando la presidencia de la Diputación y el gobierno de mi ciudad», expresó.

Llauradó se estrenó como cabeza de lista republicana en el 2015 y, un año más tarde, entró en el gobierno municipal, asumiendo la concejalía de Salud. A las elecciones del 2019, fue la cara visible del mejor resultado de Izquierda en Reus en democracia, con la obtención de seis concejales, y se quedó con la vicealcaldía y la presidencia de la Diputación de Tarragona. En el presente mandato, es concejala de Proyección de Ciudad y primera teniente de alcaldesa, además de haber continuado al frente del ente supramunicipal.

Los perfiles

Marina Berasategui, arquitecta, entró en el consistorio en el 2019 y ha encabezado el área de Urbanismo desde entonces. Ha sido la cara visible de proyectos de envergadura como la transformación de la calle Ample y su entorno o el soterramiento de las torres del Pinar, así como de proyectos vinculados con la movilidad y el transporte, como el despliegue del servicio de autobús a demanda Bus x tú o el planteamiento de la Ganxeta, la bicicleta compartida. También fue secretaria de Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

Por su parte, Daniel Recasens, abogado de profesión, ha sido el número 2 de Llauradó en las últimas dos elecciones y posiciona como su «relevo natural». Es el portavoz del grupo municipal de Esquerra. En el presente mandato, es concejal de Cultura y Política Lingüística. Antes había asumido, también, las funciones relativas a Educación.