Británicos e irlandeses continúan siendo los clientes fieles del Aeropuerto de Reus

Año de récord en el Aeropuerto de Reus. La infraestructura ha concluido en el 2025 habiendo registrado 1.336.826 pasajeros, un 13,1% más que en el 2024. Supone el mejor dato desde el 2011, la última temporada en que Ryanair tuvo base operativa en el Baix Camp. Dublín y Manchester repiten como destinaciones favoritas, con más de 150.000 usuarios.

Los mercados británico e irlandés son los mayoritarios y aglutinan el 86% de los pasajeros, si bien son los que más opciones ofrecen. En el caso de Irlanda, las tres rutas disponibles se adentran entre las diez más utilizadas y, excepto la capital, las variaciones sobrepasan el 25% positivo. También destacan los ascensos de Belfast (24%), Glasgow (20,7%) y Eindhoven (15,8%).

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, valora «muy positivamente» los resultados, fruto «del trabajo de la Mesa Estratégica del Aeropuerto para desestacionalizar, diversificar compañías y buscar nuevos mercados». Además, considera que la futura llegada de la alta velocidad y la conexión con los aeropuertos de Barcelona y Girona «abrirá nuevas oportunidades para la infraestructura, el sector turístico y el territorio».

La Cámara de Comercio de Reus subraya el incremento de pasajeros y operaciones en la primavera y el otoño, de forma que se consolida «una tendencia de alargamiento de la temporada, un elemento clave para reforzar la economía turística, comercial y de servicios». El ente alerta de que el tráfico concentrado en el Reino Unido e Irlanda demuestra «el atractivo del destino y la eficiencia de la operación comercial», pero, al mismo tiempo, es «un factor de vulnerabilidad», así que pide avanzar «en la diversificación de mercado y la ampliación de opciones».

La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, afirma que se seguirá trabajando para la desestacionalización y para alcanzar la temporada, así como para diversificar mercados, aerolíneas y destinos. «Más allá de apostar por el crecimiento de la actividad y el movimiento de pasajeros, trabajamos para generar un interés por el conjunto de la destinación», expresa.

Temporada 2026

Para el 2026, las previsiones apuntan al alza, con la programación de más billetes —a estas alturas, un 10% más plazas— y el mantenimiento de las operativas. El auge se centra en la temporada baja, con un 175% más en marzo y un 15% en abril.

Jet2, por primera vez, superará la oferta de 200.000 asientos de llegada. No obstante, la compañía ha tenido que parar los planes de expansión hacia Bournemouth por la falta de nuevas aeronaves Airbus A321neo. El General Manager de Aeropuertos y Organizaciones Turísticas, Ricard Querol, afirma que, si bien la ruta no ha entrado «con los tempos que queríamos», «vamos a estar allí». «Tendréis una conexión más, de eso no hay ninguna duda», asegura. Sí que estrenará enlace con Londres-Gatwick.

La temporada se alargará y Ryanair ya ha anunciado que las conexiones arrancarán el 3 de marzo, en concreto, con Dublín. Los días posteriores, se reanudarán los vuelos hacia Shannon, Bruselas y Londres. Por su parte, los viajes a París de Vueling pasarán de dos a tres semanales; se llegarán a las trece semanas desde Oporto; y easyJet debutará uniones con Newcastle, Bristol y Gatwick.