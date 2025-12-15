El Gobierno intentará localizar la probable fosa Pich Aguilera con georradar

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Dirección General de Memoria Democrática se ha comprometido a contratar una prospección por georradar para intentar localizar la fosa de Pich Aguilera. El Archivo Municipal envió el jueves un informe al organismo en que propone dos posibles ubicaciones. «Es la primera vez que tenemos ubicaciones plausibles», concretan fuentes de la Dirección General, que habían condicionado su actuación a la localización de un punto preciso donde investigar.

Con el presupuesto del 2026, a partir de febrero se contratará la prospección. «La zona está asfaltada, pero se intentará detectar anomalías y resistencias del terreno, a ver si se dibuja un pozo», detallan las fuentes. Según los resultados que se obtengan, se podría programar «una intervención conjuntamente con el Ayuntamiento de Reus, porque es una calle de la trama urbana». «El proyecto de intervención será singular porque excavar en un pozo tiene dificultades técnicas que habrá que evaluar», afirma la Dirección General de Memoria Democrática.

La concejala de Buen Gobierno y Transparencia, con competencias en el Archivo, Montserrat Flores, detalla que las dos propuestas se sitúan en la calle de Jacint Barrau, dado que un plano ubica un pozo fuera de la finca de Pich Aguilera. Una de ellas coincide con la hipótesis planteada por los historiadores locales Cristian Muñoz y Joan Olivella y el arquitecto Miquel Pich Aguilera.

La portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, Ester Capella, instó el viernes al Gobierno de la Generalitat «que se ponga manos a la obra y haga lo que corresponda hacer». ERC registró en la Mesa del Parlamento una batería de preguntas pidiendo las acciones que se estaban llevando a cabo para investigar el caso de Pich Aguilera y qué intención se tenía para proceder. «Vamos muy tarde, la apertura de fosas y encontrar personas es un elemento importantísimo para dar cumplimiento a los principios de justicia, reparación, no repetición», valoró.

El Archivo Municipal ha estado trabajando siguiendo «pistas fundamentales» como la presencia de un pozo de los señores Pich Aguilera en un plano, el testimonio de Antoni Batlle o el cambio de orientación de la calle y la evolución urbanística. «Tenemos que salir del marco mental de la fábrica que hemos conocido todos y ubicarnos fuera, en medio de la calle», afirmó Flores. En este sentido, el consistorio esperaba que se incluyera la prospección en el Plan de Fosas. «El mejor antídoto a la extrema derecha, a los discursos de banalización, es conocer nuestro pasado», concluyó Capella.

El pozo de Pich Aguilera está incluido en el Banco de la Memoria Democrática como una «probable» fosa, si bien se desconoce el estado de conservación y no ha sido dignificada. Antoni Batlle fue el testigo que dejó por escrito que, entre la Escuela del Trabajo y las naves de la fábrica de tejidos, había el lugar donde se inhumaron los cuerpos de prisioneros encarcelados en el campo de concentración que se habilitó a partir de septiembre de 1939. De hecho, Batlle describió que panaderos fueron encerrados allí después de una manifestación en 1941.

El pozo fue construido a principios del siglo XX. En 1951, la propiedad de la industria se interesó por su estado y encargó al testigo elaborar un informe. Batlle pidió a un familiar que bajara a comprobar el interior, de donde habría vuelto sin color en el rostro. Explicó que, a unos treinta metros de profundidad, se apilaban decenas de cadáveres. La dirección de Pich Aguilera ordenó que se pusiera fin a la inspección y procedió a construir una bóveda para cegarlo.

Tarragona llevó a cabo prospecciones con georradar en torno al Anfiteatro

El georradar es un mecanismo no invasivo y de alta resolución que se utiliza para detectar la presencia de objetos o estructuras en el subsuelo. El Ayuntamiento de Tarragona llevó a cabo prospecciones arqueológicas el pasado mes de marzo en torno a la Escuela El Miracle con esta herramienta, para obtener nuevos datos sobre el alcance del Anfiteatro, uno de los monumentos más importantes de la ciudad y que contiene siglos de historia, vista su construcción al principio del siglo II d.C. Los trabajos se concentraron en la plaza Montserrat Bertran, la calle Robert d'Aguiló y una parte del patio del centro educativo; partes en que no se había utilizado antes la técnica.

La investigación afianzó la detección de una estructura lineal de cerca de 34 metros de longitud, que podría responder a un muro de contención o algún tipo de construcción, un elemento que se había descrito en un estudio de menor resolución y extensión en el 2007. En el área explorada se identificó también una región con depósitos heterogéneos, que parecían indicar el vertido de tierras al menos en las cotas más superficiales, que podrían responder a la continuidad de una estructura relacionada con el Anfiteatro que habría sido derribada o con la antigua prisión.