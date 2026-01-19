Adjudican los trabajos de reforma interior de la sala inmersiva del Gaudí Centre

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado a la empresa Wasabi Producciones SL el contrato para la reforma de la sala inmersiva del Gaudí Centre. La actuación forma parte del proyecto para renovar íntegramente el edificio y la museografía elaborado por NAM ARQ Studio S.L. con la colaboración de STOA, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y adaptar los espacios a las nuevas necesidades técnicas y expositivas. La adjudicación se ha hecho por un importe de 540.809,95 euros (IVA incluido).

La actuación contempla la reforma de la sala inmersiva situada en la tercera planta del Gaudí Reus, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso, accesibilidad y experiencia del visitante. En este sentido, se creará una nueva sala inmersiva que transforme radicalmente la experiencia expositiva y museográfica de este nivel.

Con todo, la reforma busca mejorar las condiciones de uso, reforzar el relato expositivo y crear un espacio inmersivo de referencia, potenciando la experiencia del visitante y la proyección cultural del museo.