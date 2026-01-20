Navidad valla con menos ventas y buena afluencia de visitantes

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La campaña de Navidad a Reus cierra con un sabor agridulce. Aunque el aspecto que lució la ciudad estuvo a la altura de años anteriores con una gran afluencia de gente por las calles, eso no se trasladó en la facturación de los comerciantes. El Ayuntamiento de Reus hizo, por su parte, una valoración «muy positiva» de la campaña y aseguraban que el municipio se había consolidado como una destinación navideña de referencia. Precisamente, los aparcamientos municipales registraron un índice de rotación diario de 7.202 usuarios, que supone un crecimiento de un 1% con respecto al año anterior. Por otro lado, los datos del tráfico de peatones a través del servicio Reus Wifi registraron a un total de 2.345.685 visitantes, que supone una ligera bajada de un 4,7%. Con respecto a otros equipamientos como los Caballitos en la plaza de Prim mantuvieron datos similares al año anterior.

No obstante, la sensación general extendida entre los comerciantes fue de un ligero retroceso con respecto a facturación en comparación con la campaña de Navidad 2024-2025. Desde la Unió de Botiguers de Reus confirman que «se ha cerrado con una moderada bajada de las ventas». «A pesar de eso, las calles de la ciudad han vuelto a mostrar una buena afluencia de público y un ambiente navideño vivo, especialmente durante los días clave de las fiestas. Además, se ha constatado una clara voluntad de la ciudadanía de seguir apostando por el comercio local», añaden. Una línea similar en la cual se expresa Victòria Simó, miembro de la junta del Tomb de Reus: «La campaña ha sido más floja en general si hablamos de facturación». Aunque algún comercio de alguna calle céntrica haya podido subir, Simó asegura que «la mayoría de nuestros asociados han notado una caída».

En este sentido, el Tomb señala la incertidumbre generada en torno a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se puso en marcha a partir del mes de diciembre como un hecho a tener en cuenta: «Mucha gente estaba preocupada o no lo bastante informada. O tenían miedo de que los parkings estuvieran plenos, que en muchos momentos lo estaban,» lamenta, a la vez que recuerda que «muchos de nuestros clientes son de fuera de Reus».

La ocupación hotelera se estableció en el 80%, que supone un crecimiento

Quien se mostró más optimista después de cerrar la campaña fue Pau Salvadó, presidente de la asociación comercial de El Pallol que confirma que «ha ido en la línea del año pasado». «Quizás en algún caso ha habido alguna ligera caída, pero con respecto a facturación de los comercios ha sido bastante sostenida. Noviembre fue más flojo y durante diciembre se fue recuperando», añade Salvadó. En este sentido, apunta que uno de los factores que quizás influenció fue la climatología, ya que «con respecto al año pasado ha hecho más frío» y en torno a algunas fechas señaladas «llovió».

Turismo

Por otro lado, no todos los indicadores en los cuales se ha fijado el consistorio han sido comerciales, sino también turísticos. Con respecto a visitantes en equipamientos turísticos, el Gaudí Centre registró un aumento del 16% y el Pabellón de los Distinguidos del Instituto Pere Mata recibió un 3% a más de visitantes. Además, el espectáculo inaugural del encendido de luces del 27 de noviembre, denominado El Latido de Navidad, alcanzó nuevamente el aforo total de la plaza. En cuanto a ocupación hotelera se alcanzó un 80%, un porcentaje más elevado con respecto a temporadas precedentes.