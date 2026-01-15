La mítica Bodega La Parra continuará abierta al garantizar relevo en la gerencia

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El 31 de diciembre del 2025 era la fecha fijada para que la Bodega La Parra bajara la persiana definitivamente si no conseguía garantizar un traspaso. Como si fuera un regalo de Navidad, el fatídico final no se vivirá y el arrabal de Santa Anna evitará ver el cierre de un negocio de más de 70 años de historia. David Prats, proveniente del mundo de la comunicación, ha tomado el relevo de Marc Niubó al frente de la propiedad. «Ha sido una gran oportunidad para que el negocio tuviera continuidad, que no se perdiera, que es lo que se buscaba», afirma Niubó.

Prats, que asumió las riendas el 2 de enero, ha decidido convertir a su afición por el mundo del vino en uno «nuevo reto personal y una nueva experiencia laboral». En concreto, fue la publicación del artículo sobre el cierre de La Parra que encendió la mecha. «Hacía mucho tiempo que tenía interés en proyectos vinculados al mundo del vino, un sector que me gusta y me apasiona desde hace años, y, cuando vi el artículo, lo tuve claro», afirma al nuevo propietario. Al día siguiente de una primera conversación con Niubó «ya le llamaba para decirle claramente que me interesaba, de manera que, en pocos días, llegábamos a un acuerdo», relata.

Desde entonces, Prats ha tenido que emprender contrarreloj un camino de aprendizaje, al abrirse «un nuevo mundo para mí»: permisos, seguros, bodegas y distribuidores... Para ir preparándose, ya acompañó a Niubó unos sábados para descubrir qué implica de verdad trabajar en la tienda. «En el primer momento, creía simplemente que se trataba de vender vino en un establecimiento histórico, pero, después de las primeras horas en la bodega, comprendí que La Parra es mucho más que eso», expresa Prats.

«Les sensaciones son muy buenas, la gente ya lo conoce, aunque esperamos que mucha más gente venga a La Parra y podamos continuar muchos más años», añade Niubó. «Se trata de mantener y trabajar una manera de entender el mundo del vino y del vermú diferente, como lo hacían nuestros padres y abuelos, de permitir en la ciudad conservar mucho más que su tradición, de manera que el objetivo a partir de ahora es hacer que La Parra avance hacia lo que la ciudad y el sector piden sin perder la esencia del despacho de vinos tradicional que ha sido siempre», remata el nuevo propietario.

70 años de historia

La historia de la Bodega La Parra se remonta al 1955. El año pasado, sopló las 70 velas, pero todo parecía augurar un cumpleaños agridulce. El gerente, Marc Niubó, que había sido la cara visible del negocio durante la última década, había recibido una propuesta laboral que no podía rechazar. Decidió mantener la tienda abierta, aunque sólo fuera los sábados, con la voluntad de traspasar la actividad para que no desapareciera. Con el deseo de seguir, apareció Prats.

La Parra ya ha empezado su nueva etapa. Durante el presente mes de enero, abrirá exclusivamente en horario de sábado, como ha estado produciéndose los últimos tiempos, pero, de cara a febrero, la nueva propiedad ya explica que la intención es ampliar los días y horarios de apertura.