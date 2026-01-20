Clientes del Carrefour de Reus aceptan con resignación la tarifa de aparcamiento

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El aparcamiento del Carrefour de Reus ya es de pago desde ayer el lunes 19 de enero. Una situación que se vivió con relativa normalidad, ya que buena parte de los clientes que visitaron el supermercado ya se habían enterado previamente del cambio, aunque en algunos los pilló por sorpresa. Ahora bien, las dos primeras horas serán gratuitas para los clientes que hagan algún tipo de compra y se ampliará una hora gratuita más en caso de que la compra sea de 20 euros como mínimo. El precio para aquellos que no presenten el tique de la compra o superen el tiempo gratuito será de 5 céntimos por minuto. De esta manera, la zona nordeste de la ciudad pierde un aparcamiento que, a pesar de ser privado, muchos visitantes utilizaban para poder aparcar gratis en la ciudad.

Entre los clientes consultados por el Diari Més durante la primera jornada en que se aplicó el cambio el principal sentimiento era de resignación. «Ya han tardado bastante a hacerlo, teniendo en cuenta que en la mayoría de los supermercados el parking es de pago», comentó Laia, encogiendo los hombros. Por su parte, María señalaba que la oferta con respecto a las horas gratuitas para los clientes era buena: «Con dos o tres horas tienes tiempo de sobra para hacer la compra e, incluso, ir a cualquier cosa en el centro de Reus si necesitas hacer un encargo rápido. Hay otros supermercados que sólo te dan una hora gratuita como cliente». Ahora bien, Albert se mostraba menos comprensivo con la aplicación de la tarifa: «Me lo he encontrado al llegar y creo que es injusto. Es una pena, porque utilizaba este aparcamiento muchas veces venir a Reus y aprovechabas para comprar alguna cosa aquí. El problema es que casi no hay lugares para aparcar gratis en la zona y si vas al parking del Pino del Burgar te ensucian el coche o a algún rufián te lo aplasta».

Precisamente, buena parte de los clientes ya se habían enterado por varios canales del cambio en la política de aparcamiento del hipermercado, pero otros como Albert se lo encontraron por sorpresa. Por este motivo, delante del cajero situado en la primera planta del parking un trabajador se dedicaba a resolver las dudas de los clientes.

En el caso de compras de más de 20 euros se amplía en una hora la estancia gratuita

Col·legi de l'Advocacia

Por otro lado, eso significa que muchos trabajadores de la zona que utilizaban aquel aparcamiento de forma habitual pierden la oportunidad. Es el caso del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus, situado en la avenida de Marià Fortuny, 83, a poca distancia del edificio. Por este motivo, se pusieron en contacto con Carrefour para intentar llegar a un acuerdo. «Desde un inicio el contacto y la información ha sido bastante opaca. No es hasta mediados de diciembre que pudimos contactar con el responsable real de la gestión», comenta Sergui Guillén, decano del Colegio. Según comenta, desde el hipermercado los han comentado que no se querrían reunir hasta finales de febrero o inicios de marzo con el fin de valorar cómo funciona la medida. «No hay más remedio, pero el parking está infrautilizado desde hace semanas. No habría que esperar tanto», lamenta el decano.