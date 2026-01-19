Un nuevo tailandés llega a Reus: así es el restaurante que apuesta por el street food asiático

Thaiger Thai, un restaurante tailandés con un establecimiento en Málaga y valoraciones de 4,6 sobre 5 en Google, abrirá próximamente en Reus, en la calle del Vidre, número 7. Su carta, inspirada en el auténtico street food tailandés, promete transportar a los comensales al sudeste asiático con platos como el Pad Thai, el curry rojo, el Ped Rad Sauce Makhram, o sea, pato crujiente al estilo tailandés o la ensalada de papaya Som Tam Thai.

Además de los clásicos tailandeses, Thaiger Thai ofrece entrantes como los rollitos de langostinos y queso, donuts de langostinos con salsa sweet chilli o brochetas Satay de pollo. Para los postres, destacan el tapioca de coco y mango, el arroz glutinoso con mango y el tiramisu clásico.

Los clientes que probaron su restaurante en Málaga destacan la autenticidad de los sabores, el tamaño de las raciones y la atención cercana del equipo. “Una auténtica explosión de sabores que te hará querer repetir. La atención fue buenísima, nos sentimos muy acogidos y ¡son pet friendly!”, comentan los usuarios en reseñas recientes.

Con su llegada a Reus, Thaiger Thai se convierte en una nueva propuesta para los amantes de la cocina tailandesa, ofreciendo tanto platos clásicos como recetas innovadoras en un ambiente que refleja la esencia del street food asiático, ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente en la ciudad.