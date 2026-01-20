El Ayuntamiento activa un servicio para dar respuesta a las realidades de las personas mayores

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus pone en marcha esta semana el nuevo Servicio Especializado de Atención a las Personas +60, un proyecto integral que pretende dar respuesta a las necesidades y realidades del colectivo longevo y convertirse en un punto de escucha, orientación y acompañamiento para informar, detectar, prevenir y resolver las dificultades que manifieste.

Uno de los elementos claves es la descentralización y la aproximación, ya que el servicio se ofrecerá en ocho puntos de atención presenciales —en los centros cívicos, en la avenida del Carrilet y el Mas Anglès-.

La iniciativa cuenta con una subvención de 437.352,56 euros del Fondo Social Europeo Plus, que ha permitido reforzar los equipos con perfiles de psicólogos e integradores y trabajadores sociales.

El despliegue del SEAP +60 se lleva a cabo de forma coordinada con otros proyectos municipales, como el nuevo Espai Vida, que buscará fomentar el cuidado y el respeto y evitar situaciones de maltrato o negligencias hacia las personas mayores.