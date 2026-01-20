Se aplaza la colocación de la primera piedra del EBM el Almendro al 29 de enero

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El acto institucional por parte del Ayuntamiento de Reus previsto para hoy el martes 20 de enero de colocación de la primera piedra del Jardín de Infancia Municipal el Almendro se aplaza para el jueves 29 de enero a las 12 horas en el patio de la Escuela Eduard Toda. El motivo detrás de la decisión ha sido la previsión meteorológica con probabilidad de precipitaciones. No obstante, según confirman fuentes del consistorio a Diario Más la obra empieza igualmente hoy martes 20 de enero de manera oficial.

La ejecución de las obras del nuevo jardín de infancia de Reus se adjudicó el pasado mes de diciembre en la empresa M. y J. Gruas, S. A. por un importe de 2.842.416,47 euros con un plazo de ejecución fijado de diez meses. Por lo tanto, se espera que la nueva EBM esté terminada a finales de este año 2026. Este nuevo equipamiento se levantará dentro del actual recinto de la Escuela Eduard Toda y permitirá la creación de una isla educativa cumplida de los 0 a los 16 años, ya que en un mismo entorno habrá la Escuela, el nuevo equipamiento educativo y el Instituto Roseta Mauri.