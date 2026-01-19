Reus da el primer paso para renovar el césped de los campos de fútbol municipales

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha dado luz verde inicial al proyecto básico y ejecutivo que tiene que permitir la renovación del césped artificial de varios campos de fútbol municipales. La actuación incluye los equipamientos del Reddis, La Pastoreta y el campo anexo al estadio municipal, y cuenta con un presupuesto base de licitación de 608.791,03 euros, sin IVA.

Esta obra, incluida en el plan de inversiones del Ayuntamiento para este 2026, se financiará en un 50% con las ayudas impulsadas por la Generalitat para modernizar y mejorar las instalaciones deportivas. El plazo querido de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de ocho semanas y la previsión es que estos trabajos se puedan llevar a cabo durante el verano.

El concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, ha destacado que «esta actuación permitirá mejorar las condiciones de la práctica deportiva, especialmente del deporte base, y alargar la vida útil de unos equipamientos que son clave para clubs, entidades y toda la ciudadanía».

La renovación del césped permitirá mantener en un estado óptimo las instalaciones. Hace falta tener en cuenta que los campos polideportivos municipales tienen un nivel de uso muy diverso y elevado, tanto por número de horas como por la cantidad de usuarios, lo que provoca un desgaste constante de las instalaciones. En el caso de estos campos se utilizan para una práctica deportiva diversa con disciplinas deportivas como fútbol, rugby o fútbol americano.