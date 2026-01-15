El final de la pesadilla de las bombas en Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Descubrir la historia, especialmente la local, es toda una aventura y entretenimiento para aquellos aficionados al ámbito, pero también una necesidad fundamental si una sociedad quiere evitar los errores del pasado y entender el mundo en el cual vive. El 15 de enero, fecha en que se publica este artículo, puede parecer un día cualquiera. Un día en medio de una época que parece de trámite poco después de acabar las vacaciones de Navidad. No obstante, para la población reusense ahora hace 87 años fue un respiro encogido, el final de una pesadilla para empezar una nueva. El 15 de enero de 1939 las tropas franquistas entraban en Reus después de una Guerra Civil que había dejado centenares de muertos en la ciudad por culpa de los bombardeos. Precisamente, la capital del Baix Camp fue un objetivo importante, ya que disponía de una base aérea, una fábrica de aviones republicanos, una industria metalúrgica, un taller de armas y estaba situada en un nudo de comunicaciones.

Una época cruda y difícil, en que la población civil vivía la rutina como podía mientras se resignaba a convivir con el temor que ni siquiera en casa estaban seguros. Para conocer como se vivió aquella época, desde ANS Educació, dedicados a la organización de actividades y rutas guiadas históricas, se han ofrecido opciones en los últimos tiempos con las cuales descubrir el día a día de los reusenses durante la Guerra Civil, cómo es la visita al refugio antiaéreo del Patacada. Ahora bien, ahora han decidido dar un paso más y organizar una nueva actividad para este sábado 17 de enero, la ruta 1936-1939: Historias de una ciudad en guerra. «La ruta nos permitirá visitar espacios clave para la vida de diferentes de los personajes de los cuales hablaremos. Algunos espacios ya son conocidos por nosotros, como el Patacada, pero también habrá calles del centro antiguo que guardan algún tipo de relevancia», explica Laia Font, de ANS Educació.

La actividad empezará el 17 de enero a partir de las 11 horas en la plaza del Teatro

Según está previsto, la ruta empezará a partir de las 11 horas en la plaza del Teatro y también visitará un espacio emblemático; el Centro de Lectura: «Es un espacio muy importante aquí en Reus y no se tiene en cuenta la vertiente histórica la cual explicaremos en la ruta». La actividad permitirá conocer como era la vida cotidiana de los reusenses bajo las bombas, como se organizaban o como quedó el ámbito industrial. «Los protagonistas serán la sociedad civil de Reus y sus experiencias personales», apunta a Font. Unas experiencias descubiertas después de «muchas horas de revisar bibliografía, archivo y buscar testimonios de personas». Finalmente, la visita que tiene una duración prevista de hora y media culminará con la entrada de las tropas fascistas.

Según confirman desde ANS Educació, la voluntad es que esta actividad pase a formar parte en un futuro del catálogo de rutas y actividades que se ofrecen: «esperamos que tenga un muy buen recibimiento, tal como en general tienen todas las rutas de memoria histórica que hacemos que siempre es un placer y un honor hacerlas». No obstante, la primera vez tendrá lugar este sábado con un único pase que empezará a las 11 horas. La sesión es de un máximo de 25 personas y, ahora mismo, tan sólo quedan 5 plazas libres. Es necesaria la inscripción previa que se puede hacer consultando la página web de ANS Educació anseducacio.cat o a través de sus canales de comunicación oficiales.